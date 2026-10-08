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蔡英文史丹福演講後逛校園巧遇粉絲 Google員工特地來加油

記者王湘涵╱史丹福報導
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蔡英文結束校園導覽前與一行人合影，遠處可見史丹福大學胡佛塔。（記者王湘涵╱攝影）
蔡英文結束校園導覽前與一行人合影，遠處可見史丹福大學胡佛塔。（記者王湘涵╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蔡英文赴史丹福大學演講後參觀校園，受到粉絲合影、簽名與加油鼓勵，並與台灣學生輕鬆交流，現場氣氛親切熱絡。

台灣前總統蔡英文7日到史丹福大學發表演說，演講結束後，她走訪校園，沿途遇到粉絲要求合影、簽名，為一位博士生，寫下祝福「早日畢業」；還有在Google工作的余先生特地趕來，只為當面向她說聲「加油」。

這趟校園導覽由在史丹福台灣同學會（STSA）前任會長江簡宙緯及現任會長張恆睿陪同，一行人走訪羅丹雕塑花園、史丹福紀念教堂及校園書店，最後以胡佛塔為背景合影。

來到史丹福紀念教堂時，學生介紹教堂外長廊、內部管風琴等特色。蔡英文表示，紀念教堂也是此次導覽中令她印象最深刻的地方。

蔡英文一路與大家輕鬆閒聊，江簡宙緯及張恆睿表示，她沿途關心學生的讀書狀況及台灣學生在美發展，也聊起自己的留學生活，提到康乃爾大學天氣寒冷、過去在倫敦自己下廚，也笑說加州的陽光很好。

途中，一名住在灣區、前來參觀校園的民眾驚喜認出蔡英文，主動表明自己是「小英的粉絲」，並要求合影。蔡英文欣然答應，拍完照後還向對方說：「要好好照顧自己喔。」

另一位在Google工作的余先生則特地來到校園，希望能見她一面。余先生表示，抵達時一度擔心會錯過，「我就要跟她加油而已。」最後如願見到蔡英文讓他非常開心，也當面喊「總統加油」，合影後隨即趕去上班。

兩位會長也把握機會請蔡英文簽名，蔡英文笑著回應「可以啊，沒有問題」，得知其中有人正在攻讀博士，寫下祝福「早日畢業」，引來一旁笑喊「大家一起早日畢業」，現場氣氛輕鬆。

江簡宙緯及張恆睿形容，蔡英文親切、幽默，整趟導覽沒有太大壓力。兩人事前實地勘察並安排路線，甚至笑說還曾「問一下AI」，看看有沒有遺漏值得介紹的校園小知識。

史丹福台灣同學會學生會長陪同蔡英文走訪校園，三人自拍合影。（記者王湘涵╱攝影）
史丹福台灣同學會學生會長陪同蔡英文走訪校園，三人自拍合影。（記者王湘涵╱攝影）

兩位會長在導覽尾聲請蔡英文簽名。（記者王湘涵╱攝影）
兩位會長在導覽尾聲請蔡英文簽名。（記者王湘涵╱攝影）

蔡英文走訪史丹福紀念教堂長廊，學生沿途介紹校園景物及特色。（記者王湘涵╱攝影）
蔡英文走訪史丹福紀念教堂長廊，學生沿途介紹校園景物及特色。（記者王湘涵╱攝影）

在Google工作的余先生特地趕到史丹福校園為蔡英文加油，如願見面後開心合影。（...
在Google工作的余先生特地趕到史丹福校園為蔡英文加油，如願見面後開心合影。（記者王湘涵╱攝影）

蔡英文（中）在史丹福紀念教堂前，與史丹福台灣同學會前任會長江簡宙緯（左）及現任會...
蔡英文（中）在史丹福紀念教堂前，與史丹福台灣同學會前任會長江簡宙緯（左）及現任會長張恆睿（右）合影。（記者王湘涵╱攝影）

蔡英文為一位博士生寫下「早日畢業」祝福，為校園導覽增添輕鬆插曲。（記者王湘涵╱攝...
蔡英文為一位博士生寫下「早日畢業」祝福，為校園導覽增添輕鬆插曲。（記者王湘涵╱攝影）

前總統蔡英文（左）與史丹福台灣同學會前任會長江簡宙緯（右）開心展示簽名。（記者王...
前總統蔡英文（左）與史丹福台灣同學會前任會長江簡宙緯（右）開心展示簽名。（記者王湘涵╱攝影）

精華 FAQ

  • 她走訪羅丹雕塑花園、紀念教堂、校園書店與胡佛塔，沿途接受合影、簽名，也關心學生讀書與台灣學子在美發展，整趟互動相當輕鬆自然。

  • 余先生特地趕來史丹福，只希望當面見蔡英文一面，親口向她說聲「加油」。他順利合影後便趕去上班，還表示能見到她感到非常開心。

  • 她親切答應合影與簽名，還向粉絲叮嚀要好好照顧自己；得知有人攻讀博士時，寫下「早日畢業」祝福，讓現場氣氛顯得幽默又溫暖。

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