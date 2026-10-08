蔡英文史丹福DEFCON談科技安全 全場起立歡呼近2分鐘

台灣前總統蔡英文（左）7日在史丹福大學DEFCON會議與座談主持人交流，談及台積電海外擴廠、國防及台灣先進製造業等議題，現場互動氣氛輕鬆。（主辦單位提供）

AI摘要 文章摘要整理： 蔡英文在史丹福DEFCON演說中強調台灣兼具科技供應鏈與國安價值，並以半導體、AI伺服器與自我防衛能力說明台灣可為全球安全作出貢獻。

台灣前總統蔡英文 7日在史丹福大學 DEFCON會議發表演說，聚焦台灣在全球科技供應鏈 及國際安全中的角色，強調台灣不只是需要國際支持，也能透過半導體及先進製造實力，為全球安全作出貢獻。現場聽講學生形容，蔡英文登場時全場起立鼓掌，演講結束後也獲得全場起立致意，歡呼聲持續一、兩分鐘，氣氛熱烈。

就讀史丹福MBA的學生林芯伃表示，蔡英文演講時反應靈活，與觀眾互動自然，不時穿插幽默談話，讓國防、科技及國際關係等嚴肅議題多了輕鬆氣氛。她觀察，現場不少聽眾專注抄筆記；與會者包括600多名政界人士，以及600多名學生與學界人士，尚未計入產業界代表。

演講以「共同建立安全：台灣在全球穩定中的角色」為題。蔡英文指出，隨著人工智慧（AI）、無人機及網路科技快速發展，科技與國家安全已密不可分；台灣除了先進晶片，也在伺服器、通訊設備、散熱及電力系統等AI相關領域扮演重要角色。

她指出，美國擁有全球約四分之三的AI運算能力，但相關系統使用的先進晶片幾乎都由台灣企業製造，搭載這些晶片的AI伺服器，也有約九成由台灣廠商生產。她以疫情期間台灣快速增加口罩產能為例，說明台灣製造業整合資源、擴大生產的能力，也能運用在科技及安全領域。

談到台海安全，蔡英文指出，台灣長期面對網路攻擊、假訊息、經濟施壓，以及中國軍機軍艦在周邊活動等挑戰。除了強化軍事防衛，也須確保通訊、能源、醫療及公共服務在危機時正常運作。她也回顧任內推動義務役延長至一年及國造潛艦計畫，強調提升台灣自我防衛能力。

演講後的座談由DEFCON四位共同主席之一Gordon Kim主持，提問涵蓋台積電（TSMC）在德國、日本及美國擴廠的策略，以及海外布局是否可能讓台灣流失重要產業優勢。甚至包括蔡英文兩度選舉失利後才當選總統的經驗、軍購應重視品質或數量，以及台灣先進製造業的優勢與不足。

林芯伃表示，蔡英文在問答環節的臨場反應與自然互動讓人印象深刻，現場也多了輕鬆交流的時刻。另一名學生張家綺則提到，近年校園課堂中越來越常討論台灣相關議題，顯示台灣在科技及國際關係中的角色受到更多關注。

台灣前總統蔡英文7日在史丹福大學DEFCON會議發表專題演說，分享台灣在全球科技供應鏈及國際安全中的重要角色。（主辦單位提供）