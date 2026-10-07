凱瑟醫療集團拖欠薪資 仲裁協議賠償千餘護士數千萬美元
加州凱瑟醫療集團多家醫院的護士透過仲裁成功追討自2021年起被剋扣的工資，超過1000人將獲數千萬元賠償，院方雖不認同指控仍表明會遵守裁決。
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加州凱瑟醫療集團多家醫院的護士透過仲裁成功追討自2021年起被剋扣的工資，超過1000人將獲數千萬元賠償，院方雖不認同指控仍表明會遵守裁決。
信使報（Mercury News）報導，加州各地凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）醫院的註冊護士於5日宣布，他們已成功爭取到一項仲裁協議，要求凱瑟醫療集團補發至少自2021年起被剋扣的工資。超過1000名護士將獲得數千萬元的賠償。
「令人遺憾的是，凱瑟醫療集團竟想將剋扣護士工資的行為常態化，」加州護士協會(CNA)主席沃（Michelle Gutierrez Vo）表示。該協會代表著分布在22家凱瑟醫療機構的2萬5000多名護士。
「他們那些高高在上的律師為了每一元都與我們針鋒相對。護士們絕不接受『不』作為答案，我們最終追回了數百萬元被剋扣的工資，並且超出了凱瑟此前試圖以更低金額和解的預期。」
幾年前，凱瑟醫療集團的護士們首次向CNA反映了工資被侵占的問題，由於工會無法直接訪問凱瑟醫療集團的薪資系統，該組織表示，護士們花了數年時間共同努力，才拼湊出問題的真實規模和範圍；而凱瑟醫療集團曾多次試圖淡化並掩蓋這一問題。該組織認為，最終金額可能高達數千萬。
然而，凱瑟醫療集團對此持不同意見，該集團於9月表示，其護士的薪酬「在加州乃至全美都名列前茅」。
「北加州一名典型的CNA二級護士，每小時收入超過100元（不含加班費或津貼），比其他醫療系統同類崗位的市場薪資高出約7%，」凱瑟醫療集團區域首席護理執行長斯溫福德（Meghan Kielty-Swinford）上個月表示，「北加州的CNA代表護士中有95%，洛杉磯醫療中心的93%選擇年復一年地留在凱瑟醫療集團，這是業內最高的留任率之一。」
周一上午，凱瑟醫療集團表示，這些護士是全美技術最精湛、最敬業的一群人，儘管該集團不同意工會對這一事件的定性，但仍將尊重仲裁員的裁決，並將履行裁決規定的義務，並完全符合合同規定。
仲裁結果要求凱瑟醫療集團補發至少自2021年起被剋扣的工資，超過1000名加州護士將獲得數千萬元賠償，工會形容這是多年追討後的重要勝利。 加州護士協會表示，因無法直接查看凱瑟薪資系統，護士們先前陸續反映異常後，工會花了數年時間蒐集資料、比對工時與薪資紀錄，才拼湊出欠薪規模。 凱瑟醫療集團不同意工會對事件的定性，強調旗下護士薪酬在加州與全美都屬前列，但也表示會尊重仲裁員裁決，並依合約完全履行相關義務。
精華 FAQ
仲裁結果要求凱瑟醫療集團補發至少自2021年起被剋扣的工資，超過1000名加州護士將獲得數千萬元賠償，工會形容這是多年追討後的重要勝利。
加州護士協會表示，因無法直接查看凱瑟薪資系統，護士們先前陸續反映異常後，工會花了數年時間蒐集資料、比對工時與薪資紀錄，才拼湊出欠薪規模。
凱瑟醫療集團不同意工會對事件的定性，強調旗下護士薪酬在加州與全美都屬前列，但也表示會尊重仲裁員裁決，並依合約完全履行相關義務。
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