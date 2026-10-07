凱瑟醫療集團拖欠薪資 仲裁協議賠償千餘護士數千萬美元

加州各地凱瑟醫療中心註冊護士將追回數百萬被剋扣工資。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 加州凱瑟醫療集團多家醫院的護士透過仲裁成功追討自2021年起被剋扣的工資，超過1000人將獲數千萬元賠償，院方雖不認同指控仍表明會遵守裁決。

信使報（Mercury News）報導，加州 各地凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）醫院的註冊護士於5日宣布，他們已成功爭取到一項仲裁協議，要求凱瑟醫療集團補發至少自2021年起被剋扣的工資。超過1000名護士將獲得數千萬元的賠償。

「令人遺憾的是，凱瑟醫療集團竟想將剋扣護士工資的行為常態化，」加州護士協會(CNA )主席沃（Michelle Gutierrez Vo）表示。該協會代表著分布在22家凱瑟醫療機構的2萬5000多名護士。

「他們那些高高在上的律師為了每一元都與我們針鋒相對。護士們絕不接受『不』作為答案，我們最終追回了數百萬元被剋扣的工資，並且超出了凱瑟此前試圖以更低金額和解的預期。」

幾年前，凱瑟醫療集團的護士們首次向CNA反映了工資被侵占的問題，由於工會無法直接訪問凱瑟醫療集團的薪資系統，該組織表示，護士們花了數年時間共同努力，才拼湊出問題的真實規模和範圍；而凱瑟醫療集團曾多次試圖淡化並掩蓋這一問題。該組織認為，最終金額可能高達數千萬。

然而，凱瑟醫療集團對此持不同意見，該集團於9月表示，其護士的薪酬「在加州乃至全美都名列前茅」。

「北加州一名典型的CNA二級護士，每小時收入超過100元（不含加班費或津貼），比其他醫療系統同類崗位的市場薪資高出約7%，」凱瑟醫療集團區域首席護理執行長斯溫福德（Meghan Kielty-Swinford）上個月表示，「北加州的CNA代表護士中有95%，洛杉磯醫療中心的93%選擇年復一年地留在凱瑟醫療集團，這是業內最高的留任率之一。」

周一上午，凱瑟醫療集團表示，這些護士是全美技術最精湛、最敬業的一群人，儘管該集團不同意工會對這一事件的定性，但仍將尊重仲裁員的裁決，並將履行裁決規定的義務，並完全符合合同規定。