電影「人工智慧」精神拷問奧特曼 安德魯加菲爾德演「怪人」？
由瓜達尼諾執導的《人工智慧》以舊金山與OpenAI崛起為背景，首映後獲高度好評，並以犀利筆法諷刺奧特曼與科技圈權力角力。
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由瓜達尼諾執導的《人工智慧》以舊金山與OpenAI崛起為背景，首映後獲高度好評，並以犀利筆法諷刺奧特曼與科技圈權力角力。
美國最近有一部新片即將上映，但OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）應該不會喜歡。
舊金山紀事報報導，這部由瓜達尼諾（Luca Guadagnino）執導的電影「人工智慧」（Artificial，暫譯）以舊金山為背景，講述奧特曼和人工智慧行業如何崛起。該片本月5日在紐約電影節舉行了全球首映，大部分影評人都認為，這部將於12月25日上映的電影恰逢其時，意義重大。
首波影評稱，這部電影「對OpenAI和奧特曼進行了精神拷問」，稱其為「社群網戰（The Social Network）的真正續集」，「是人們今年必看的最重要電影」。目前，該片在爛番茄網站（Rotten Tomatoes）上獲得91%新鮮度的高評價。
有影評人寫道，瓜達尼諾把由安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）飾演的奧特曼演繹成一個「怪人」，一個「虛偽至極、道德淪喪的科技界精英」；也有影評人認為，安德魯加菲爾德完美詮釋了奧特曼的魅力所在，「經常抓住別人後頸，將他們收入自己的掌控中，讓他們無法逃脫出其湛藍眼眸釋放出的引力」。
片中其他演員還包括飾演理想主義的OpenAI共同創辦人蘇茲克維（Ilya Sutskever）的尤里鮑里索夫（Yura Borisov）、飾演前OpenAI臨時執行長穆拉提（Mira Murati）的莫妮卡巴巴羅（Monica Barbaro）、飾演「AI教父」辛頓（Geoffrey Hinton）的馬克勞倫斯（Mark Rylance）。
片中還出現由艾克拜瑞豪茲（Ike Barinholtz）飾演的馬斯克（Elon Musk），將馬斯克塑造成「一個自以為是、目中無人的傢伙」。
這部電影最初由亞馬遜旗下的米高梅影業投資，但在亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）向OpenAI投資500億元後，米高梅突然放棄了這項計畫。數月後，最終由獨立電影製作及發行公司Neon取得北美發行權。
在「人工智慧」首映後數小時後，去年從OpenAI競爭對手Anthropic辭職的吹哨者考克森（Jacob Coxon）接受媒體訪問，重申人工智慧公司正在拿人們的生命當賭注。他表示，企業搶占這項技術的先機是「人類史上最不負責任的競賽」。
這部片以舊金山為背景，聚焦奧特曼與人工智慧產業崛起的故事，並透過戲劇化手法描寫OpenAI、科技權力與人物之間的角力關係。 影評人形容他把奧特曼演成一個「怪人」，也是虛偽且道德淪喪的科技菁英；但也有人認為他精準演出奧特曼的魅力與操控感。 因為它在AI競賽白熱化時上映，又直接觸及OpenAI、馬斯克、貝佐斯等人物與產業爭議，加上首映評價高，被視為今年最值得關注的電影之一。
精華 FAQ
這部片以舊金山為背景，聚焦奧特曼與人工智慧產業崛起的故事，並透過戲劇化手法描寫OpenAI、科技權力與人物之間的角力關係。
影評人形容他把奧特曼演成一個「怪人」，也是虛偽且道德淪喪的科技菁英；但也有人認為他精準演出奧特曼的魅力與操控感。
因為它在AI競賽白熱化時上映，又直接觸及OpenAI、馬斯克、貝佐斯等人物與產業爭議，加上首映評價高，被視為今年最值得關注的電影之一。
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