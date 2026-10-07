灣區隨處有百萬富翁 馬連縣小型企業致富人數最多

灣區並非所有富豪都是科技業人士，其他多個行業的企業主收入也十分可觀。（取自Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 研究指出，舊金山灣區除了科技巨富外，還有許多透過批發、建築、保險等小企業致富的「隨處可見的百萬富翁」，其中馬連縣比例最高。

舊金山灣區 是一些躋身全球富豪榜人士的聚集地，而人工智慧帶來的革命性財富更是讓這份名單上的灣區居民人數愈來愈多。

不過，舊金山紀事報報導，經濟學家齊德(Owen Zidar)和茲威克(Eric Zwick)表示，像查克柏格 (Mark Zuckerberg)和阿莫戴(Dario Amodei)這樣家喻戶曉的科技人物，並非是灣區唯一擁有巨額財富的人，還有其他成千上萬的人透過經營例如批發、建築、保險等事業累積了可觀資產。

齊德和茲威克使用聯準會(Federal Reserve)數據，統計出淨資產超過500萬美元的私人企業主所占的比率，將他們稱為「隨處可見的百萬富翁」(Everywhere Millionaire)。他們發現，在加州有近37萬人屬於此類別，約占全美總數的14%。

研究人員解釋，這類富翁通常是透過「轉移」商業實體來創造財富。這種實體允許人們將企業獲得的利潤轉嫁到個人所得稅申報中，如此一來，這些利潤就可以按照個人所得稅率繳稅。

研究人員使用國稅局(IRS)數據分析了哪些是申報超過20萬元合夥企業收入的納稅人最集中的地區。結果顯示，與加州富裕居民整體情況相似，許多這類企業主都集中在灣區。

數據顯示，馬連縣有超過9%的納稅人其合夥企業申報收入超過了20萬元，這使得馬連縣成為加州透過擁有小型企業致富人數最多的縣。除了馬連縣，前五名中的灣區縣還包括聖馬刁縣(5%)、舊金山縣(4%)和納巴縣(3.7%)。

研究人員還參考了其他一些數據來源，來確定是哪些行業能創造出如此龐大的小型企業財富。

根據研究人員從商業情報公司Dun & Bradstreet收集到的2020年數據，加州有約6300家私人企業年收入在2500萬元到10億元之間。齊德表示，這些企業的擁有者往往就是「隨處可見的百萬富翁」。

在這些高收入私人企業中，以批發分銷業占22%為最多，其次是占15.5%的製造業，金融、保險和房地產業占10.7%。此外，提到小型企業人們最先想到的零售業僅占5.1%，餐飲業僅占1.2%。