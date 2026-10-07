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有大量稅金減免 投資家湧可負擔住房政策

編譯林思牧／綜合報導
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聖拉婓的The Meridian公寓大樓。(谷歌地圖)
聖拉婓的The Meridian公寓大樓。(谷歌地圖)

AI摘要

文章摘要整理：

紀事報指出，加州可負擔住房政策被大型投資者利用來規避房產稅，甚至不必實際降租，導致市府稅收流失，租戶受惠有限。

舊金山紀事報調查發現，加州可負擔住房政策成為住屋投資家避稅的一種手段，而且無需降低房客租金，對政府單位也是收入的損失。

紀事報報導，當聖拉婓的The Meridian公寓的新房東表示想要將大樓改造成可負擔房時，租戶們都滿懷希望地期待租金能夠下降。然而，他們卻發現，部分租戶的租金反而漲了。

對於大樓的所有者，總部位於舊金山的私募股權公司Tesseract Capital Group來說，這項改造將更加划算。該公司可以透過加州一項名為「福利豁免」的法律大幅規避房產稅，而且無需真正降低租金。

由於近年來經濟適用房的租金大漲，Tesseract公司可以對一套兩臥室公寓收取約3400元的租金，這已經達到甚至超過了許多租戶目前的租金水平，卻仍然符合免稅條件。

Meridian公寓是加州數百棟公寓大樓之一，從阿波羅全球管理公司到加州教師退休系統等大型投資者，正在將這些公寓大樓改造成可負擔房，以利用住房法中的一個漏洞。在某些地區，與當地收入中位數掛鉤的可負擔房租金上限非常高，以至於房東可以收取市場租金，卻仍然有資格享受稅收減免。

這種福利豁免原本是為了保持房屋價格可負擔，結果卻變成了一種避稅策略，房東每年可以節省數十萬甚至數百萬美元，而無需給租戶提供租金折扣。

兩年前的一次金融會議上，時任Vistria Group房地產部門負責人的阿納杜（Margaret Anadu）解釋了可負擔房的盈利潛力。該集團自詡為「以使命為導向」的投資公司。「就風險調整後的收益而言，它們非常驚人，」阿納杜說。她的公司已在加州收購了超過2000套總值7.5億元的房產，這些房產將獲得稅收豁免。

這種稅收減免對市政府也是收入上的打擊，儘管舊金山市府的工作人員擔心稅收損失會超過負擔能力對居民的好處，但他們幾乎無法阻止這項豁免政策的實施。

精華 FAQ

  • 因為部分地區的租金上限跟當地收入中位數掛鉤，水準高到房東可收接近市場租金，卻仍符合稅收豁免條件，因此能大幅減稅。

  • 租戶原本期待租金下降，結果卻發現部分人的租金反而上漲。對房東而言，改造反而更划算，因為可享房產稅豁免。

  • 地方政府會因此少收大量房產稅，舊金山市府人員也擔心稅損可能超過對居民的可負擔住房效益，但實際上幾乎難以阻止。

租金 加州 舊金山

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