卸任總統後首來美 蔡英文會裴洛西贈絲巾 社群報平安曬「易燃物」

前總統蔡英文(左)訪問舊金山，6日與美國民主黨籍前眾議院議長裴洛西(右)會晤。(取自facebook.com/NancyPelosi)

AI摘要 文章摘要整理： 蔡英文卸任後首次訪美抵達舊金山，受到大批台僑熱烈接機，並在社群以「易燃物」迷因報平安，後續將出席史丹福大學相關研討會與對談活動。

前總統蔡英文 受邀參與史丹福大學研討會，10月5日晚間抵達舊金山 ，近500位台灣僑胞到場歡迎；蔡英文隨後也在自己的Threads社群平台上報平安，並說「給大家看一下美國的易燃物」。蔡英文6日與美國民主黨籍前眾議院議長裴洛西會晤。裴洛西稍後在社群平台發文表示，蔡英文是「勇敢的民主捍衛者」、「美國的摯友」；美國國會對台灣人民及其自由的承諾依然堅定不移。裴洛西在與蔡英文單獨的合照中也秀出蔡英文致贈的綠色絲巾。

北加州台灣同鄉聯合會會長吳碧蕙表示，10月3日得知蔡英文行程後，兩天內便號召到150位具名登記參與活動的台灣鄉親，台灣人團結凝聚力相當強。（記者江碩涵／攝影）

前總統蔡英文訪美第2天，早上在下榻飯店與裴洛西會晤，親自致贈由台灣新銳女性設計師簡君嫄品牌C JEAN打造的絲巾。這個設計作品的概念來自於台灣是海洋國家，海洋裡蘊藏著許多美麗的珊瑚，以此為元素設計而成。

「易燃物」是蔡英文與她的粉絲間的網路迷因（Meme），因為之前她在東吳大學演講前在網路上問網友問題，網友們五花八門的問題，讓她回應：「你們不要像易燃物一樣，這麼容易點燃、容易興奮。」從此，易燃物就變成她與粉絲間的默契。蔡英文在社群上秀了美國易燃物後，不少出現在照片裡的台僑，也轉發到自己的社群平台，並說「媽，我上電視啦。」一來一往互動相當熱鬧。

蔡英文在社群上秀了美國「易燃物」後，不少出現在照片裡的台僑，也轉發到自己的社群平台，並說「媽，我上電視啦」；一來一往互動相當熱鬧。（記者江碩涵／攝影）

前總統蔡英文受邀參與史丹福大學研討會，10月5日晚間抵達舊金山，當天近500位台灣僑胞歡迎蔡英文到來。（記者江碩涵／攝影）

蔡英文約晚間8時10分抵達飯店，由中華民國 駐美代表俞大㵢、駐舊金山經文處長伍志翔等官員，以及許多舊金山灣區僑務委員迎接。不少台灣僑胞從晚間6時就開始等待，拿著手作牌以及加油布條。記者在等待採訪時，被飯店的美國住客詢問是哪位明星要來，知道是台灣的前總統後，相當驚訝，認為是非常有趣又酷的活動。

前總統蔡英文10月5日晚間抵達灣區，由中華民國駐美代表俞大㵢(右四)、駐舊金山經文處長伍志翔(右三)等官員，以及許多舊金山灣區僑務委員迎接。(記者江碩涵／攝影)

前總統蔡英文10月5日晚間抵達灣區，由中華民國駐美代表俞大㵢（右）及許多舊金山灣區僑務委員迎接。（記者江碩涵／攝影）

現場不少年輕人說自己下班後，特地前往現場等待蔡英文到來，主要就是因為想一睹蔡英文風采。舊金山灣區當地不少僑胞也熱情地在社群上分享自己握到蔡英文的手以及現場照片。

台灣人公共事務會(FAPA)北加分會理事洪輝舜（Ken Hung）說，大家都非常期待蔡英文在史丹福大學的演講內容以及台美之間的關係。

前總統蔡英文受邀參與史丹福大學研討會，10月5日晚間抵達舊金山。（記者江碩涵／攝影）

前總統蔡英文受邀參與史丹福大學研討會，10月5日晚間抵達舊金山，許多台灣僑胞特地舉辦歡迎會。（記者江碩涵／攝影）

蔡英文這趟訪美之旅，是她卸任元首以來，第一次踏上美國。她主要行程是參與史丹福DEFCON 2026研討會，應史丹福大學「戈爾迪結國安創新中心」（Gordian Knot Center for National Security Innovation）邀請，出席「Stanford DEFCON 2026 科技與國家安全研討會」，10月7日發表開幕主題演說。

前總統蔡英文抵達美國後，在自己的Threads社群平台上報平安，並說「給大家看一下美國的易燃物」。（記者江碩涵／攝影）

前總統蔡英文10月5日晚間抵達灣區，由中華民國駐美代表俞大㵢（右四）、駐舊金山經文處長伍志翔（右三）等官員，以及許多舊金山灣區僑務委員迎接。（記者江碩涵／攝影）