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水費10年漲6成 灣區帳單冠全美

編譯林思牧╱綜合報導
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最新報告顯示，過去10年間美國水費漲幅是通膨率的1.5倍以上，而舊金山灣區居民的...
最新報告顯示，過去10年間美國水費漲幅是通膨率的1.5倍以上，而舊金山灣區居民的水費帳單更位居全美最高之列。（讀者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

最新報告指出，美國水費10年上漲62%，灣區多家供水機構名列全美最貴，反映基建更新、污染處理與氣候壓力正推高民生支出。

美國各地水費普遍飆升，灣區住戶水費帳單金額更是名列前茅。舊金山紀事報報導，一份最新報告顯示，過去10年間美國水費漲幅是食品雜貨漲幅的兩倍多，是整體通膨率的1.5倍以上，而舊金山灣區居民的水費帳單更位居全美最高之列。

消費者權益倡導組織「食品與水觀察」6日發布的分析報告指出，私營的聖荷西水務公司（San Jose Water Co.）是全美水費最高的供應商。報告稱，該公司的水費是全國平均的2.5倍以上。

此外，水費最高的15家水務公司還包括馬連市政水利局（Marin Municipal Water District）、聖荷西市政水利局（San Jose Municipal Water Department）和舊金山公共事業委員會。在水費最高的25家水務公司中，有13家位於加州，其平均水費是全國平均的兩倍以上。

報告指出2015年至2025年間，全美平均水費上漲62%，這主要是由於需要升級老化的基礎設施、處理水污染以及應對氣候變遷帶來的極端天氣，此外聯邦政府對水資源的投資也相對滯後。加州許多機構面臨高昂的資本成本，以及更高的輸水費用–有時需要從數百哩外的內華達山脈運水，還要尋求替代水源，例如再生水和海水淡化。

「加州在這份榜單上的比率明顯過高，」總部位於華盛頓特區的食品與水觀察組織的水政策主管格蘭特（Mary Grant）說，「南加州和舊金山灣區的沿海城市往往需要支付很高的水費。」

德利市（Daly City）是全美水費排名第26的城市，其水費在2015年至2025年間漲幅最大，高達308%。報告指出，由於追求利潤，私人水務公司往往比公共機構收費更高，且在2015年至2025年間漲幅更大。然而，沒有一個機構能夠免於成本壓力的影響。

格蘭特說：「這幾乎是一場悄無聲息的危機。」她稱水費飆升是美國住房負擔能力危機的一部分。「人們不會談論他們的水費帳單，但每個人都需要用水。」

精華 FAQ

  • 報告指出，2015年至2025年間全美平均水費上漲62%，主因包括老化基礎設施更新、污染處理成本增加，以及氣候變遷帶來的極端天氣壓力。聯邦對水資源投資落後，也讓費用持續攀升。

  • 報告列出聖荷西水務公司為全美水費最高供應商，水費達全國平均2.5倍以上；前15名還包括馬連市政水利局、聖荷西市政水利局與舊金山公共事業委員會，加州共有13家進入前25名。

  • 報告認為，私人水務公司通常因追求利潤而收費較高，且在2015年至2025年間漲幅往往更大。不過，無論公營或私營機構，都難以避免成本壓力，水費上漲已成住房負擔危機的一環。

灣區 舊金山 聖荷西

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