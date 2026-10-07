藍天使進駐艦隊周 舊金山連4天震耳欲聾

圖為往年舊金山艦隊周上藍天使飛行表演精采瞬間。（藍天使飛行表演隊官網）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山艦隊周登場，藍天使自8日起勘察試飛，9日至11日連續3天正式表演，濱水區、內陸與東灣居民都可能感受到強烈軍機噪音。

舊金山 艦隊周（Fleet Week）到來，伴隨美國海軍「藍天使」（Blue Angels）飛行表演隊進駐灣區 ，舊金山居民本周將迎來一年中最「吵」的幾天。藍天使預計8日開始在市區及海灣上空進行勘察和試飛，9日至11日則連續三天參加正式航空表演。

根據艦隊周官方時程，8日下午1時至5時將進行勘察及練習飛行，飛機並非持續四小時不間斷盤旋，而是分時段進行，因此中間仍可能出現較安靜的空檔。9日起，正式航空表演每天中午12時至下午4時舉行，一直持續到11日周日。

聲浪最集中的區域將在舊金山濱水區，包括Marina Green、Crissy Field及舊金山灣一帶，官方表演範圍大致介於金門大橋與惡魔島之間。不過，由於軍機在表演過程中需要大幅轉向，聲音也可能傳入市內較內陸的社區，因此即使不住在海邊，也可能突然聽到戰機呼嘯而過。

屋崙及東灣居民同樣可能受到影響。多數參與航空表演的飛機暫時以屋崙舊金山灣機場（Oakland San Francisco Bay Airport）作為基地。機場已提醒附近居民，艦隊周期間飛機活動及噪音將明顯增加。8日下午1時至6時有練習飛行，9日至11日上午10時至下午4時則有大量飛行活動。

藍天使已於4日抵達灣區，並將停留至12日，因此部分居民近日可能已經開始聽到軍機聲。8日的勘察飛行主要是讓飛行員熟悉舊金山的地形、海灣及正式表演區域。

9日將是整個艦隊周最熱鬧的開端。上午11時先舉行艦艇巡遊（Parade of Ships），之後中午12時至下午4時展開航空表演。10日及11日還有另一輪飛行表演，漁人碼頭同時舉行Fleet Fest、軍艦開放參觀等活動。

圖為往年舊金山艦隊周精采瞬間。（取自藍天使飛行表演隊官網）