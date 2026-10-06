熱迎蔡英文訪金山 飯店外逾500僑胞現場等待

截稿前，蔡英文尚未抵達活動現場，但已有逾200位僑胞準備歡迎蔡英文，現場也在練習口號。（記者江碩涵／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 蔡英文卸任後首次訪美，抵達舊金山即獲逾500名僑胞熱烈歡迎，並將在史丹福與胡佛研究院參與聚焦科技、民主與國安的系列活動。

前總統蔡英文 10月5日抵達舊金山 展開一連串的行程，當天逾500位台灣僑胞在飯店歡迎蔡英文的到來，現場氣氛相當熱鬧、溫馨。也有不少年輕人說，是特地前往現場等待蔡英文的到來，主要就是因為想一睹蔡英文的風采。

蔡英文美西時間5日上午10時，在臉書社群上寫著：「我出發去美國囉！大家晚安！舊金山的朋友們，明天見！」（翻攝自蔡英文臉書）

蔡英文美西時間5日上午10時，在臉書社群上寫著：「我出發去美國囉！大家晚安！舊金山的朋友們，明天見！」許多人位於舊金山灣區及矽谷 的台灣僑胞，也在此篇文章下面回應，歡迎蔡英文到訪矽谷，期待相會。截稿前，蔡英文尚未抵達活動現場，但已有逾500位僑胞準備歡迎蔡英文，甚至還有年輕人拿著「洋流」的牌子。

蔡英文這趟訪美之旅，也是她卸任元首來，第一次踏上美國。她主要公開行程為10 月 7 日參與史丹福DEFCON 2026 研討會，應史丹福大學「戈爾迪結國安創新中心」（Gordian Knot Center for National Security Innovation）邀請，出席「Stanford DEFCON 2026 科技與國家安全研討會」並發表開幕主題演說。

截稿前，蔡英文尚未抵達活動現場，但已有逾200位僑胞準備歡迎蔡英文，氣氛相當熱鬧。（記者江碩涵／攝影）

這項會議的主題是聚焦人工智慧、自主載具、太空技術等新興科技，並分享台灣在科技發展、民主韌性與國家安全之間的經驗。

另有一場10月8日史丹福大學胡佛研究院的對談活動，由胡佛研究院「台灣在印太地區」（TIPR）計畫與學生組織 Stanford in Government 共同主辦，內容是邀請前美國國務卿萊斯（Condoleezza Rice）致開場引言，並由蔡英文與胡佛研究院資深研究員戴雅門（Larry Diamond）進行對談，主題圍繞民主、韌性及全球安全。

截稿前，蔡英文尚未抵達活動現場，但已有逾200位僑胞準備歡迎蔡英文，甚至還有年輕人拿著「洋流」的牌子。（記者江碩涵／攝影）

北加州台灣同鄉聯合會會長吳碧蕙表示，10月3日得知蔡英文行程後，兩天內便號召到150位具名登記參與活動的台灣鄉親，台灣人團結凝聚力相當強。

她表示，能在短短時間內聚集到這麼多人，主要是大家相當敬重蔡英文，是她把台灣帶向國際，讓台灣走向世界，另外她執政期間碰到新冠疫情，但台灣不僅控制疫情得宜，還能幫助全世界各國傳遞醫療物資以及分享防疫經驗，都是當時政府的功勞。