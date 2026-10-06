翻新百年建築 TSO將矽谷風帶入金山濱海區

濱海區的重生：科技園區先驅TSO公司翻新Harrison街一號，將硅谷風格帶入舊金山。（Google Maps）

AI摘要 文章摘要整理： TSO將舊金山百年Harrison 1號大樓翻新成濱海區亮點，透過屋頂露臺、綠牆與電氣化改造，瞄準AI熱潮下回溫的辦公租賃市場。

據「舊金山 標準」（San Francisco Standard）報導，2023年初，The Sobrato Organization（TSO）房地產公司以8250萬元的價格購入了Harrison街一號一棟6層、面積18萬平方呎的米色方盒子般的建築。「Harrison 一號」大樓建於1918年，當年集裝箱船抵達舊金山港時，貨物會直接從海濱碼頭運送至此。少有人知Gap曾將這處房產作為辦公場所長達數十年之久。

TSO這家傳統上被視為矽谷 科技園區開發商的公司，計畫擁有舊金山濱海區（waterfront）的一隅，並將其打造成玻璃摩天大樓海洋中的一顆明珠。

隨著TSO上周完成了對這座百年老建築的全面翻新，這一願景已化為現實。如今，這棟被漆成純白色的建築在Harrison 街盡頭格外醒目。但真正令人驚豔的當屬屋頂露臺，那裡可將海灣大橋的壯麗景色盡收眼底。

大多數開發商更傾向於增加項目面積，而非縮減。但TSO團隊卻採取了一項大膽舉措：部分拆除六樓的辦公空間，以此打造出這片戶外休閒娛樂區。此舉旨在將整棟大樓出租給一家希望將「Harrison 一號」作為其總部的租戶。

「Harrison 一號」的亮相正值該市辦公樓市場在經歷多年疫情導致的租戶外流後逐漸回暖之際。OpenAI正在米慎灣（Mission Bay）大舉租用辦公空間；Anthropic在Salesforce交通中心附近也在做同樣的事情。甚至米慎區和Showplace Square的空置大樓，也因AI熱潮而陸續被租出。

與其他通過融資或舉債在短期內買入並轉售建築的普通辦公大樓開發商不同，TSO是家族辦公室，在項目竣工後很長一段時間內仍保留著其眾多開發項目的所有權。正因如此，公司不惜支付額外費用，為Harrison 一號的暖通空調系統進行了電氣化改造。這種額外成本通常只用於新建項目，而非歷史建築的翻新工程。

此外，TSO還破天荒地在大堂打造了一面「活牆」（living wall），由Habitat Horticulture公司設計，後者曾為舊金山現代藝術博物館建造過垂直花園。

TSO在幾十年的時間裡不斷擴大其資產規模，鞏固了其作為矽谷最高產房地產開發商之一的聲譽。該公司負責建造了該地區最大的辦公綜合體，最初為Lockheed和Amdahl等公司服務，隨後又為蘋果、Netflix和輝達（Nvidia）等企業提供服務。

2019年，TSO以約6000萬元的價格收購了Brannan街808號，當時該物業由Pinterest全盤租用。三年後，該公司再度出手，通過場外交易以7100萬元的價格收購了位於Townsend街180號、由風投公司Andreessen Horowitz租用的建築。

TSO表示在舊金山接下來將尋求的機遇很可能是商業地產項目。