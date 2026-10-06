新晉AI百萬富翁也去郊區找房 半島東部和南部豪宅需求增

舊金山大批新晉的人工智慧百萬富翁們對豪宅的需求正在激增，這一趨勢在半島東部和南部地區尤為明顯。（取自代理房地產公司網站）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山新晉AI富豪在市內難覓大宅，普查分析顯示郊區，尤其半島東部與南部，擁有更多臥室與更大住宅，遠勝市中心。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山大批新晉的人工智慧（AI）百萬富翁們，在市內找不到心儀的豪宅 。數據顯示，他們可能不得不回歸那項由來已久的傳統：遷往郊區，因為那裡的大住宅選擇要比市內豐富得多。

紀事報分析了美國人口普查 局（U.S. Census）「美國社區調查」（American Community Survey）的數據，該調查要求部分居民回答一系列關於自身的情況，包括其住宅有多少間臥室。

分析結果揭示了一個意料之中的規律：平均而言，離市區越遠，住宅面積就越大（至少就房間數量而言）。紀事報還發現，總體而言，富裕地區的住宅臥室數量往往更多。

這一趨勢在半島（Peninsula）東部和南部地區尤為明顯。

在擁有超過250戶住宅的郵遞區號區域中，有兩個區域的每戶住宅平均擁有超過四間臥室：其中一個區域涵蓋了狄布洛（Diablo），一個坐落在丹維爾（Danville）東北部連綿山丘間的富裕社區，以及長期以來一直位列全美最富裕社區之一的阿賽頓（Atherton）。

按平均臥室數量排名靠前的郵遞區號區幾乎全部位於康曲柯士達縣或聖塔克拉拉縣，這些地區在20世紀後期郊區開發迅速。洛斯阿圖、薩拉度加和丹維爾等城鎮尤為突出，聖荷西的Almaden社區也是如此。

只有少數幾個郵遞區號區更靠近市區：馬連縣的94957（涵蓋羅斯鎮Town of Ross）和阿拉米達縣的94552（涵蓋卡斯楚谷Castro Valley）。在這兩個地區，每戶住宅平均擁有近四間臥室。

與之形成鮮明對比的是舊金山的田德隆區（Tenderloin）。由於單間公寓和單間合租房（SRO）高度集中，94102郵遞區號區的每套住房平均臥室數不足一間。

舊金山市內住房面積最大的郵遞區號區並非位於太平洋高地（Pacific High）或Presidio Heights的「億萬富翁街」（billionaire’s row）附近，而是在雙峰（Twin Peaks）以西寧靜的94127郵遞區號區，該區住宅平均擁有3.1個房間。

從縣一級來看，灣區九個縣的郊區住宅平均房間數更多，但差距並不那麼明顯。康曲柯士達縣的住宅平均臥室數量最多，約為三個，蘇拉諾縣緊隨其後，僅以微弱差距位居第二。

馬連縣、納巴縣、聖塔克拉拉縣、蘇諾瑪縣、聖馬刁縣和阿拉米達縣的住宅平均臥室數均約為2.5間。舊金山是唯一一個平均每戶住宅臥室數不足一間的縣。