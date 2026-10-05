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金門大橋抗地震 耗資18億元加固

編譯組／綜合報導
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金門大橋正耗資18億美元進行加固改造工程，以應對可能發生的大地震。(取自Gold...
金門大橋正耗資18億美元進行加固改造工程，以應對可能發生的大地震。(取自Golden Gate Bridge臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

金門大橋正進行耗資18億美元的最後階段抗震加固，透過強化橋塔、橋面與減震設施，提升對聖安德烈斷層強震的承受能力。

金門大橋(Golden Gate Bridge)正耗資18億美元進行加固改造工程，以應對可能發生的大地震。近期夜間駕車通過金門大橋的駕駛，將會看到施工車輛和鷹架林立的景象。

舊金山紀事報」報導，未來十年，數百名工程師與鋼鐵工人將加固金門大橋的橋面梁柱，安裝新的支撐桿，更換路基下方的X形架構，在每座橋塔底部加裝鋼板，並安裝巨大的減震器，以便在地震發生時、消散衝擊力。他們將操控重達500萬噸的鋼材，利用間距50呎的纜索進行吊裝，將每一個零件以毫米級的精準度、安放到現有的金屬結構網絡之中。

這項加固工程是始於1996年的大規模升級計畫的最後項目；工程將首先從北側和南側的「邊跨」(side spans)開始，並於五年後推進至主跨部分。據大橋管理部門稱，工程目標是確保大橋能夠抵擋聖安德烈斷層(San Andreas fault)可能引發的8.3級地震衝擊。

金門大橋管理局公共事務主任史瓦茲(Paolo Cosulich-Schwartz)表示，在地震發生後的開始數小時內，這座大橋將成為緊急應變的生命線。因此，它的設計與改造標準，必須高於普通道路。

專家認為，金門大橋位在聖安德烈斷層以東約6哩處，能經受強烈地震的考驗。它曾挺過1989年6.9級的Loma Prieta地震，當時震央位於約60哩外的聖他克魯斯山脈。然而，如果地震發生在近處，且強度與1906年舊金山大地震程度相當，其為由聖安德烈斷層引發的7.9級地震、曾導致房屋倒塌及數千人傷亡，情況可能會變得嚴峻。

工程師擔心的許多損壞隱憂，源自於橋梁各結構部件在地面劇烈晃動時，可能會以不同的速度和方向移動，進而發生相互碰撞。

儘管大橋設計允許在地震晃動時發生最大27呎的側向擺動，但位於橋塔兩側的混凝土橋墩與橋面，卻缺乏這種彈性；這種結構上的不協調性，可能帶來災難性後果。

目前，管理部門正進行新一階段的加固工程。聘請基礎設施建設公司「Halmar」作為總承包商，負責加固邊跨並對南側塔架進行防銹塗裝。工程將主要在夜間分階段精細進行，確保金門大橋在全面整修期間、仍能持續作為旅遊景點和交通樞紐發揮作用。

精華 FAQ

  • 主要目的是提升金門大橋的抗震能力，讓它在聖安德烈斷層可能引發的強震中維持穩定，並在災後初期持續扮演交通與緊急應變生命線。

  • 工程包含加固橋面梁柱、安裝新的支撐桿、更換X形架構、在橋塔底部加裝鋼板，並裝設大型減震器，以降低地震時結構碰撞與衝擊。

  • 這是自1996年啟動的大規模升級計畫最後一項工程，先從北側與南側邊跨施工，之後再推進到主跨，且多在夜間分階段進行以維持通行。

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