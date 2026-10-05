HomeRise管理出問題 2.5億公帑花哪去

在舊金山夜間領福利的遊民。（記者李怡/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： HomeRise被揭前高層疑未揭露與承包商關係，卻仍將業務交給對方；在獲市府約2.5億美元後，財務與監督缺失也再度引發外界追問。

舊金山 每年投入大筆納稅人的錢解決遊民 問題，但錢究竟有沒有花到居民身上，再次受到質疑。即將關閉的遊民住房非營利機構HomeRise又被揭出管理問題，一名前高層被指未充分披露與承包商的密切商業關係，之後仍將業務交給該公司。知情人士稱，HomeRise最終向這家公司支付數十萬美元。

事件受到關注的一大原因，是HomeRise並不是小規模的慈善機構。過去四年間，該機構從舊金山市府取得約2.5億美元公共資金，在全市17棟住房中服務約1500名前遊民居民。管理問題背後牽涉的是納稅人的錢。

根據「舊金山紀事報」與柏克萊 加大調查報導計畫的調查，HomeRise前住房營運主管Jared Parker在2025年進入機構後，安排BM Business Consulting承接物業管理等工作。

問題在於，Parker與這家公司的創辦人Berenice Benitez-Medina早已有密切商業關係。

事實上，HomeRise的財務問題並非最近才出現。市府早在2021年就發現其發票及人員流動等問題；2024年的市府審計更指出，該機構存在重要財務控制缺失、管理監督不足等問題，並被列入「Red Flag」狀態。

HomeRise上周宣布將結束營運。這也留下更現實的問題：17棟住房、1500多名原遊民居民接下來由誰照顧。

HomeRise事件顯示，解決遊民問題不只需要投入更多資金，也需要更清楚的帳目、更嚴格的利益衝突規定和持續監督。否則，即使市府投入再多公共資源，居民仍會追問同一個問題：錢到底花到哪裡去了？