HomeRise管理出問題 2.5億公帑花哪去
HomeRise被揭前高層疑未揭露與承包商關係，卻仍將業務交給對方；在獲市府約2.5億美元後，財務與監督缺失也再度引發外界追問。
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HomeRise被揭前高層疑未揭露與承包商關係，卻仍將業務交給對方；在獲市府約2.5億美元後，財務與監督缺失也再度引發外界追問。
舊金山每年投入大筆納稅人的錢解決遊民問題，但錢究竟有沒有花到居民身上，再次受到質疑。即將關閉的遊民住房非營利機構HomeRise又被揭出管理問題，一名前高層被指未充分披露與承包商的密切商業關係，之後仍將業務交給該公司。知情人士稱，HomeRise最終向這家公司支付數十萬美元。
事件受到關注的一大原因，是HomeRise並不是小規模的慈善機構。過去四年間，該機構從舊金山市府取得約2.5億美元公共資金，在全市17棟住房中服務約1500名前遊民居民。管理問題背後牽涉的是納稅人的錢。
根據「舊金山紀事報」與柏克萊加大調查報導計畫的調查，HomeRise前住房營運主管Jared Parker在2025年進入機構後，安排BM Business Consulting承接物業管理等工作。
問題在於，Parker與這家公司的創辦人Berenice Benitez-Medina早已有密切商業關係。
事實上，HomeRise的財務問題並非最近才出現。市府早在2021年就發現其發票及人員流動等問題；2024年的市府審計更指出，該機構存在重要財務控制缺失、管理監督不足等問題，並被列入「Red Flag」狀態。
HomeRise上周宣布將結束營運。這也留下更現實的問題：17棟住房、1500多名原遊民居民接下來由誰照顧。
HomeRise事件顯示，解決遊民問題不只需要投入更多資金，也需要更清楚的帳目、更嚴格的利益衝突規定和持續監督。否則，即使市府投入再多公共資源，居民仍會追問同一個問題：錢到底花到哪裡去了？
報導指出，前住房營運主管Jared Parker未充分披露與承包商的密切商業關係，卻仍把物業管理等業務交給對方，導致外界質疑存在利益衝突與管理失當。 HomeRise過去4年從舊金山市府取得約2.5億美元公共資金，在全市17棟住房中服務約1500名前遊民居民，因此其帳目與管理問題直接牽涉大量納稅人資源。 市府早在2021年就發現HomeRise有發票與人員流動問題，2024年審計又指出其財務控制缺失、管理監督不足，並將其列入Red Flag狀態，顯示問題早已存在。
精華 FAQ
報導指出，前住房營運主管Jared Parker未充分披露與承包商的密切商業關係，卻仍把物業管理等業務交給對方，導致外界質疑存在利益衝突與管理失當。
HomeRise過去4年從舊金山市府取得約2.5億美元公共資金，在全市17棟住房中服務約1500名前遊民居民，因此其帳目與管理問題直接牽涉大量納稅人資源。
市府早在2021年就發現HomeRise有發票與人員流動問題，2024年審計又指出其財務控制缺失、管理監督不足，並將其列入Red Flag狀態，顯示問題早已存在。
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