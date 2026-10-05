管理失職及性侵指控 舊金山最大遊民機構HomeRise將關閉

由於HomeRise工作人員未能進行健康巡查，導致Jazzie Collins Apartments內一名已故住戶的遺體在房間內腐爛數日。（Google Maps）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山大型遊民機構HomeRise因管理失當、性侵指控與財務混亂而決定關閉，市府將分批接手其17處住宅與1500多名居民的服務。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山一家規模最大的遊民 服務提供機構即將關閉，這標誌著該市龐大的非營利組織網絡遭遇了前所未有的失敗。住房服務提供商HomeRise在最近四年間獲得了近2.5億美元的公共資金，其關閉意味著市政府官員必須將17處住宅區中1500多名居民的運營及支持服務移交給新的服務提供商。

這一公告在上周四發布之際，正值「紀事報」與柏克萊加大（UC Berkeley）正在進行一項調查，該調查詳細揭露了HomeRise辦公室及設施內普遍存在的疏於管理（導致居民死亡）、工作人員涉嫌性侵 以及財務管理嚴重失職等問題。

HomeRise曾被視為幫助遊民重獲新生、重拾生活的典範，它不僅提供穩定的住所，還提供包括戒毒諮詢和協助申請政府援助在內的各項服務。但該非營利組織的董事會同意在未來一到兩年內進行其發言人所稱的「以居民為中心的有序撤離」。

此前，舊金山遊民與支持性住房局（HSH）於7月下旬宣布，將不再續簽其與HomeRise簽訂的九份支持性服務合同中的四份。市政府的這一決定使該非營利組織失去了未來數千萬美元的潛在收入，使其本已捉襟見肘的財務狀況陷入更深的混亂。

HomeRise的停運在現代城市歷史上尚無先例。此前從未有獲得如此大規模資助（近四年間共2.4億美元）的非營利性住房提供商，會在為如此多的人提供庇護的過程中如此突然地停運。該機構表示將在全國範圍內物色一位首席執行長，以主導該組織的解散程序。

報導稱，由於HomeRise工作人員未能進行健康巡查，導致Jazzie Collins Apartments內一名已故住戶的遺體在房間內腐爛數日，且事後還篡改紀錄以偽造巡查已完成的事實。

根據財務報表顯示，HomeRise還擁有其運營的大部分建築，這些建築的總價值達數億美元，如今也必須移交給新的所有者。

HSH表示，過渡工作將逐棟建築進行，由於需要尋找合格的服務提供商接管，整個過程可能長達數年。HomeRise已向居民保證，他們的日常生活不會受到影響，但該組織約150名員工的未來尚不明朗。

近年來，人們一直對HomeRise管理其建築以及提供許多居民所依賴的關鍵支持服務的能力表示擔憂；「紀事報」刊發了一篇記錄某個案經理多年來性行為不端指控的文章。

由於HomeRise工作人員未能進行健康巡查，導致Jazzie Collins Apartments內一名已故住戶的遺體在房間內腐爛數日。（Google Maps）