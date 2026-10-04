市長話金山／市長提4法案 獲簽署成新州法

州長法案簽署儀式。（市長辦公室提供）

AI摘要 文章摘要整理： 市長表示，去年連署的4項州擬案已全數成為新法，內容涵蓋加速可負擔住房、擴大無家可歸服務撥款、加重非法賽車執法，以及強化家暴受害者保護。

各位「世界日報」讀者們，祝大家周末愉快。

隨著州長紐森 陸續簽署新的州法案，我很高興與大家分享，去年由我連署的四個州擬案均闖關成功，得到州長的簽署成為新法案。

建造福利住房獲加速

其中AB1294法案由州眾議員楊馳馬起草，通過對符合資格的非牟利住房提供部分地稅豁免，有助加快舊金山 內福利住房的建造，提供更多可負擔的出租單位給包括教育工作者、護士、消防員、警員、建築工人等中低收入工薪家庭。

正如在之前幾期我與大家分享過的，舊金山建房一直面臨著造價高、審批慢的問題。我上任以來重點改善市內的許可證審批流程，希望可以縮短住房項目的審批時間。但這遠遠不夠，建造可負擔房屋需要更多市府的投入，令項目得以啟動，由選民在11月抉擇的可負擔房屋信託基金就是為了改善這個問題。此外，新州 法可以幫助我們提供更多的可負擔住房給每天服務舊金山市民的職員。

改善無家可歸者問題

除了讓更多家庭能留在舊金山，如何讓舊金山變得更加宜居，改善無家可歸者問題亦是我從上任以來的工作重點。這次州長簽署的新法案中，就有一個對此非常關鍵的法案，可以令我推出的「打破惡性循環」更加有力。各位讀者可能也了解到，此前的州法中，如果在無家可歸者安置住房規定戒癮治療為入住條件，市府則無法得到州府的撥款。當新的州法生效後，戒毒清醒住房也有資格獲得州府無家可歸服務的撥款。這個可以幫助舊金山更妥善利用資源，這不僅僅是對成癮的無家可歸者負責，更是對居住在同一個安置中心的其他居民負責，令他們能生活在一個更安全的環境，減少再成癮並重回街頭的危機。

保障道路及居民安全

公共安全方面，州長亦簽署兩個由州眾議員司嘉怡起草的法案。第一個是賦予執法人員更大權力，保障我們的街道安全。新的法案將電機車及越野機車也納入非法賽車處罰範圍，填補了之前法律漏洞，令執法人員也能對無牌或沒有上牌的機車進行執法及檢控。另外加重了對因非法賽車造成他人身體受傷的處罰至重罪。 也允許對慣犯沒收賽車。 新的法案發出一個清晰的信息：舊金山會採取所有力量與手段，保障我們道路及居民的安全。

加強保護家暴受害者

另一個新的法案通過後，將加強對家暴受害者的保護，允許司法機構以重罪檢控違反保護令的高風險案件。舊金山每年撥出超過1000萬元給預防及干預家暴服務，並將繼續承諾保護這類案件的受害者。

州長法案簽署儀式。（市長辦公室提供）

市長表彰巨人隊評論員Mike Krukow和 Duane Kuiper。（市長辦公室提供）

市長接待抓獲山獅的工作人員。（市長辦公室提供）

市長接待抓獲山獅的工作人員。（市長辦公室提供）