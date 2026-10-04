年底佳節出門當心 舊金山入冬30波大潮 恐淹低窪道路

從今年11月至明年2月，舊金山將面臨一連串異常高潮位，按照港務局使用聯邦數據的估算，今冬可能出現約30次天文大潮等級的高潮位。（記者李怡／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山今年11月至明年2月可能出現約30次高高潮位，若再碰上暴雨與強風，低窪地區和沿岸道路的淹水風險將明顯升高。

住在舊金山 靠海或地勢低窪地區的居民，今年冬天可能要多留意家門口的水勢。從今年11月至明年2月，舊金山將面臨一連串異常高潮位，按照港務局使用聯邦數據的估算，今冬可能出現約30次「天文大潮」等級的高潮位。若恰好碰上冬季暴雨，部分道路和低窪社區淹水風險將進一步增加。

對一般居民而言，天文大潮並不只是「海水高一點」。真正麻煩的是，當海水已經逼近岸邊，天空又下起大雨，城市排水系統排出去的水可能受到高水位影響，街道積水和沿岸淹水風險隨之增加。

羅偉日前發布影片時指出，目前舊金山潮位已比正常水平高出約6吋，影片中的渡輪大樓（Ferry Building）海堤旁甚至已能看到海水逼近岸邊。市府尤其擔心今年感恩節及聖誕節 前後，因為高水位預計在這兩個假期附近出現高峰，另一波高峰則可能落在明年1月21日前後。

加州 海岸委員會目前列出的全州主要王潮日期包括11月24日至26日、12月23日至25日，以及2027年1月21日至22日。北加州部分地區前後還可能多出數日。

值得注意的是，「30次天文大潮」並不是指舊金山一定會發生30次嚴重洪水。

「天文大潮」本身沒有統一的科學門檻，因此不同機構統計方式不同。市府引用的資料顯示，超高水位可能出現30次以上。

背後原因除了月球引力及長期海平面上升，今年的強烈聖嬰現象也值得注意。較暖的太平洋海水會膨脹並抬高海面；如果高潮位再碰上強風、巨浪和暴雨，實際水位可能高於原先潮汐。

這也意味著，今年冬天民眾開車出門前，除了查看會不會下雨，還要多看一眼潮汐和淹水警報。尤其感恩節、聖誕節正值出行高峰，一旦低窪道路積水，通勤及假日出行都可能受到影響。

舊金山呼籲居民提前做好準備。民眾可將自己的郵遞區號以簡訊發送至888-777，加入AlertSF警報系統，及時接收洪水等緊急通知。