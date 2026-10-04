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金山金融區上班時間傳槍響 1男子被捕

記者李怡／舊金山報導
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舊金山金融區上班時間驚傳槍聲，警方搜索、1男子被捕。（記者李怡/攝影）
舊金山金融區上班時間驚傳槍聲，警方搜索、1男子被捕。（記者李怡/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山金融區2日上午驚傳槍聲，警方在辦公樓內找到彈殼後於附近拘捕1名男子，所幸目前未發現任何傷亡，案件仍在調查中。

舊金山金融區2日上午上班時間驚傳槍聲。警方上午約10時57分接獲報案，指Sansome街200號街區一棟辦公樓內有人開槍。警員趕到後，在建築物內至少發現一枚彈殼，隨即搜索周邊街區，之後在附近找到並拘捕一名男子。截至目前沒有傳出人員受傷。

事發地點靠近Sansome街與Pine街交叉口，正處於舊金山市中心金融區核心地帶，周邊辦公大樓密集。案發時間接近上午11時，正值不少上班族在辦公室工作，也有人外出買咖啡、用餐，突如其來的槍擊報告因此引發警方迅速反應。

根據舊金山警方公布訊息，警員抵達現場後，在辦公樓內發現至少一枚已擊發的彈殼。警方隨後在附近展開搜索，一方面尋找涉嫌開槍的人，另一方面確認現場是否有人中槍或受傷。

搜索期間，警員鎖定一名男子，並在附近將其拘捕。目前警方尚未公布男子姓名，也沒有進一步說明其身分、開槍原因、使用何種槍械，以及槍聲是在大樓內哪一區域傳出。警方也尚未公布男子面臨哪些可能的刑事指控。

截至發稿警方表示沒有發現槍擊受害者，也沒有接獲相關傷亡報告。案件仍在調查中。

值得注意的是，金融區本周已連續出現突發公共安全事件。就在槍聲事件前一天，California街與Front街一帶地下電力設施發生火災及爆裂，多個街區一度實施就地避難，道路也被封閉。當時消防部門表示事故看來與電力故障有關，沒有跡象顯示是人為蓄意造成，事件同樣沒有造成人員受傷。

警方呼籲任何掌握案件信息的民眾致電舊金山警察局 415-575-4444 提供線索，也可以匿名提供訊息。

精華 FAQ

  • 事件發生在舊金山金融區Sansome街200號街區一帶，時間約在2日上午10時57分，正接近上班高峰，周邊辦公大樓密集，人流也相當多。

  • 警方抵達後在辦公樓內發現至少1枚已擊發的彈殼，隨即搜索周邊街區，並在附近找到1名男子後將其拘捕，但目前尚未公布其身分與可能罪名。

  • 截至目前沒有發現槍擊受害者，也沒有接獲相關傷亡通報。警方仍在調查開槍原因、槍械種類、槍聲來源位置，以及被捕男子是否涉及相關刑責。

槍擊 舊金山

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