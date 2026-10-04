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金山學區總監警告教師：別刪學生性向調查資料

編譯廖宜怡／綜合報導
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司法部對舊金山聯合學區展開課堂性向調查，學區總監史瑞慶提醒教師不要刪除相關檔案。...
司法部對舊金山聯合學區展開課堂性向調查，學區總監史瑞慶提醒教師不要刪除相關檔案。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山聯合學區總監史瑞慶提醒教師保存與聯邦性向與性別意識形態調查相關資料，並配合司法部第九條合規審查。

舊金山聯合學區總監史瑞慶（Maria Su）警告教師，不要刪除任何可能與聯邦政府6月對該學區啟動的課堂「性向與性別意識形態」（sexual orientation and gender ideology）調查的相關資料。

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，史瑞慶2日發出一封電郵表示，舊金山聯合學區正在為司法部進行的第九條（Title IX）合規審查整理文件，但需要員工的幫助來「識別和收集相關文件」。

司法部的調查重點預計會放在學校是否有告知家長其子女在學校使用的代名詞，以及家長是否有機會在反對子女使用的代名詞情況下，讓子女退出相關課程。司法部也正在調查學生使用廁所和更衣室的情形，以及跨性別運動員參與女子體育團隊的現況。

史瑞慶在這封電郵中寫道：「可能持有相關資料的人員已被公開告知必須保存這些資料。我們幾乎所有的工作都受到公開紀錄審查的約束，學區不能擅自刪除或更改紀錄。」

舊金山標準認為，史瑞慶這番話的目的是為了促進教職員之間的團結。

史瑞慶寫道：「作為一個學區，我們始終秉持著無畏和團結的價值觀。我們深知，只要團結一致，就能戰勝任何挑戰。我們知道，這項消息可能引發各種情緒，但重要的是，我們必須持續關注我們的學生，這將會很艱難，但舊金山知道如何克服。」

史瑞慶在近三個月前被傳喚到國會作證，一同出席的還有芝加哥和維吉尼亞州勞登縣（Loudoun County）的學區總監，他們在會上被問及如何處理有關族裔、性別與身分認同的教學問題。聽證會中一再提及「變裝皇后故事時間」、更衣室使用權和跨性別政策等議題。

眾議院教育和勞動力委員會（House Committee on Education and the Workforce）主席沃柏格（Tim Walberg）向舊金山標準表示，舊金山聯合學區應該全力配合司法部正在進行的審查。他說：「保護家長、女性和女孩的權利，不應該是一件難事。」

據了解，蒙特瑞縣有三個學區今年6月也接到司法部通知，稱他們必須接受審查。

精華 FAQ

  • 她表示學區正為司法部進行的第九條合規審查整理文件，凡可能相關的資料都必須保存，不能擅自刪除或更改，以免影響調查與公開紀錄要求。

  • 調查重點包括學校是否告知家長學生在校使用的代名詞、家長能否讓孩子退出相關課程，以及學生使用廁所、更衣室和跨性別運動員參與女子體育的情況。

  • 史瑞慶先前曾與芝加哥和勞登縣學區總監一起到國會作證，內容涉及族裔、性別與身分認同教學議題，如今又面對司法部審查，顯示相關爭議持續延燒。

學區 舊金山 司法部

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