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灣區周末迎熱浪 空氣品質拉警報

編譯組／綜合報導
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灣區空氣品質下降，周末發布「愛惜空氣」警報。（本報檔案照）
灣區空氣品質下降，周末發布「愛惜空氣」警報。（本報檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

灣區因海霧滯留與周末高溫，空氣品質持續下滑，3日和4日將發布空氣警報，民眾尤其是兒童與敏感族群應減少戶外活動。

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，2日灣區（Bay Area）空氣品質有所下降，預計本周末情況將進一步惡化，3日和4日將發布「空氣警報」（Spare the Air）。

2日灣區大部分區域空氣品質降至「中等」水平，對空氣敏感的人群可能會感到喉嚨發癢或咳嗽。

這主要歸咎於天氣原因。舊金山及海灣沿岸上空的一層淺海霧層持續時間比預期更長，其下方的滯留空氣將來自汽車和卡車尾氣的細顆粒物污染物困在近地面。聖塔克拉拉谷（Santa Clara Valley）和列治文（Richmond）受影響最為嚴重，微風幾乎無法幫助淨化空氣。

本周末將出現另一種污染物。預計周末兩天都會出現高溫天氣，導致臭氧（Ozone）濃度上升。灣區空氣品質管理局（Bay Area Air District）已針對周六、日發布了「空氣警報」，這正是金門公園「Hardly Strictly Bluegrass」音樂節的高峰期。

預計北灣大部分地區以及南中灣地區的臭氧濃度將保持在中等水平，但在海岸及中灣地區（包括舊金山）、東灣以及聖塔克拉拉谷，臭氧濃度將升至「對敏感人群有害」的範圍。呼吸系統敏感人群包括兒童應格外注意，儘量減少在戶外活動的時間。

為儘可能保持空氣清潔，請居民在「空氣警報」日儘量減少駕車出行。

精華 FAQ

  • 主要因為天氣型態不利污染擴散，海霧下方滯留空氣困住汽車與卡車排放的細顆粒物，周末高溫又會讓臭氧濃度上升，所以空氣品質將進一步惡化。

  • 聖塔克拉拉谷和列治文受細懸浮微粒影響最嚴重；周末臭氧升高時，海岸及中灣地區、東灣與聖塔克拉拉谷也會達到對敏感人群有害的程度。

  • 空氣品質管理局建議居民盡量減少駕車出行，以降低排放；兒童與呼吸系統敏感族群則應減少戶外活動時間，避免在臭氧偏高時長時間暴露。

灣區 熱浪 舊金山

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本周末灣區熱浪 將發布空氣品質警報

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