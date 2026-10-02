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流感不可輕忽 舊金山現本季首例死亡

記者李怡／舊金山報導
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流感不可輕忽，舊金山本季首例死亡病例出現。（記者李怡／攝影）
流感不可輕忽，舊金山本季首例死亡病例出現。（記者李怡／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山出現本季首例流感死亡，衛生局呼籲民眾趁秋冬病毒季來臨前及早接種疫苗，並特別留意長者與高風險族群的重症風險。

秋冬流感季才剛開始，舊金山已傳出本季首例流感死亡病例。舊金山公共衛生局（SFDPH）10月1日表示，一名成年居民感染流感後死亡，成為2026至2027年呼吸道病毒季舊金山流感相關死亡個案。衛生官員提醒，隨著天氣轉涼、室內聚會增加，流感通常會從10月開始升溫，民眾應及早接種疫苗，尤其長者及其他重症高風險族群更應提高警覺。

衛生局目前僅透露死者為成年人，並未公布其年齡、疫苗接種情況，以及是否患有其他基礎疾病等資訊。

舊金山衛生官Susan Philip表示，這宗死亡病例再次提醒市民，流感、新冠等呼吸道病毒不能掉以輕心，對較容易出現重症的人尤其如此。呼籲市民在年底假期及家庭聚會季節到來前做好防護，包括接種最新一季流感疫苗。

流感看似常見，但嚴重時仍可能導致住院甚至死亡。數據顯示，2025至2026流感季，舊金山共有16名居民死於流感；2024至2025流感季則有30人死亡。這意味著即使疫情高峰尚未到來，每年仍有部分居民因流感出現嚴重後果。

目前加州其他地區也已陸續出現流感死亡病例。截至9月中旬，全州本季已記錄26宗流感相關死亡。

一般而言，流感活動通常在秋季逐漸增加，並在12月至翌年2月期間進入較活躍階段。隨著10月到來，加上感恩節、聖誕節等節慶臨近，家庭聚餐、旅行及室內活動增加，病毒傳播機會也可能隨之上升。

衛生官員建議，年滿6個月以上民眾應接種當季流感疫苗。疫苗雖不能保證完全避免感染，但可以降低出現重症、住院及死亡的風險。

對普通家庭而言，除了打疫苗之外，如果出現發燒、咳嗽、喉嚨痛及全身痠痛等症狀，尤其是長者、幼童或患有慢性疾病人士，應及時與醫療人員聯繫。進入秋冬呼吸道病毒季後，在人多、通風較差的室內場所，也可根據自身健康情況採取戴口罩等額外防護措施。

今年首宗死亡病例出現，也意味著舊金山正式進入需要留意流感的季節。衛生部門希望市民不要等到流感大規模傳播後才開始防護，而是在秋季提前做好準備。

精華 FAQ

  • 舊金山公共衛生局10月1日通報，本季出現首例流感死亡病例，死者是一名成年居民。官員指出，這代表2026至2027年呼吸道病毒季已出現流感相關死亡個案。

  • 因為流感通常會在10月後逐漸升溫，且隨著天氣轉涼、室內聚會與節慶活動增加，病毒更容易傳播。衛生官員因此呼籲民眾及早接種當季疫苗並做好防護。

  • 長者、幼童、慢性病患者及其他高風險族群最需警覺，因為感染後較可能發展成重症。建議接種流感疫苗，若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀應及時就醫。

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