我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平美國行幕後照片公開 記者揭白宮牆上另掛川習合影

加州華人詐騙窩點意外被曝光 送大量財物回中國

麥當勞推10年升級計畫 家長盼兒童遊樂區更新

記者龔玥／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
灣區家長盼望兒童遊樂區有更多升級。（記者龔玥／攝影）
灣區家長盼望兒童遊樂區有更多升級。（記者龔玥／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

麥當勞宣布NEXT十年升級計畫，投入約85億元推動餐廳現代化與效率提升，家長也期待兒童遊樂區PlayPlace能一併改善。

麥當勞宣布推出全新的「McDonald's NEXT」成長與生產力策略，未來10年計畫投入約85億元，支持加盟業者進行餐廳現代化、科技部署及營運改善。其中，兒童遊樂設施也受到家庭顧客關注，不少家長期待PlayPlace隨餐廳升級計畫改善環境，讓孩子更願意遊玩。

麥當勞通過官網公布NEXT策略，表示將從菜單、消費者、餐廳及員工四大方向推動成長，其中「Restaurant NEXT」將透過現代化餐廳設計、改善營運及簡化工作流程，提升整體用餐體驗。

麥當勞計畫到2036年提供約85億元的支持，其中截至2030年約50億元，主要透過租金減免及資本支持等方式，協助加盟業者進行相關投資。公司表示，各市場將依照當地需求及加盟業者的投資能力逐步推進餐廳升級。

對有幼兒的家庭而言，兒童遊樂區是選擇麥當勞分店時的重要考量。有家長受訪表示，目前部分門店的遊樂區使用時間久，設施及地面容易顯得髒亂，孩子實際進去玩幾次後就失去興趣，因此希望未來升級能改善清潔、設施及整體遊玩環境，讓PlayPlace真正成為孩子願意停留的空間。

麥當勞也在7月公布指南，教家長如何尋找設有PlayPlace的分店。消費者可以在官網餐廳搜尋頁面選擇「Filters」，再勾選「PlayPlace」；App使用者則可從「More」進入「Locations」，點選個別餐廳查看服務項目。若設有遊樂區，頁面會標示「Indoor PlayPlace」或「Outdoor PlayPlace」。

麥當勞表示，NEXT策略也包括推出「Make It Golden」顧客體驗計畫，進一步提升餐點品質及服務。公司預估，餐廳升級後整體效率可提升約250個基點，平均每家美國餐廳每年增加約10萬元現金流效益。

麥當勞推十年升級計畫。（記者龔玥／攝影）
麥當勞推十年升級計畫。（記者龔玥／攝影）

精華 FAQ

  • NEXT是麥當勞未來10年的成長與生產力策略，將從菜單、消費者、餐廳及員工4大面向推動升級，重點放在餐廳現代化、科技部署與營運改善。

  • 麥當勞表示，將到2036年提供約85億元支持，其中截至2030年約50億元，主要透過租金減免與資本支持，協助加盟店進行現代化投資。

  • 受訪家長希望PlayPlace在餐廳升級時同步改善，包含清潔維護、設施更新與地面環境，讓孩子更願意停留遊玩，不再因老舊髒亂而失去興趣。

麥當勞

上一則

黃豪平笑翻灣區 青商會辦脫口秀串聯年輕世代

下一則

北加華人新創推出「洗衣服」AI機器人 會洗衣、烘乾、折毛巾

延伸閱讀

麥當勞擴大導入AI定價 曾建議大麥克套餐賣18美元

麥當勞擴大導入AI定價 曾建議大麥克套餐賣18美元
麥當勞大富翁10月開玩 三種玩法可贏小食或百萬大獎

麥當勞大富翁10月開玩 三種玩法可贏小食或百萬大獎
麥當勞顧客遭AI「算計」？路透揭：你買的漢堡為何比別家門市貴

麥當勞顧客遭AI「算計」？路透揭：你買的漢堡為何比別家門市貴
康尼島凱瑟公園獲250萬州撥款 設施將升級改造

康尼島凱瑟公園獲250萬州撥款 設施將升級改造
消費者更有錢了 用餐體驗變挑剔

消費者更有錢了 用餐體驗變挑剔

熱門新聞

南灣洛斯阿圖以家庭平均年收入41萬7000元成為加州最富裕郊區城市。（取自房地產網站）

加州10大最富郊區城 9個在灣區

2026-09-28 23:28
庫比蒂諾台灣餐廳梁媽媽家遭聖塔克拉拉縣指控，拖欠員工薪水超過20萬元。（Google Maps）

南灣台灣餐廳拖欠員工薪水20萬元 恐被追討最高60萬

2026-09-30 18:06
南灣洛斯阿圖以家庭平均年收入41萬7000元成為加州最富裕郊區城市。（取自房地產網站）

加州10大最富裕郊區城市 9個在灣區 因為「一發展」

2026-09-29 02:20
今年麥當勞大富翁遊戲最高可抽100萬元現金。（記者龔玥/攝影）

麥當勞大富翁10月開玩 三種玩法可贏小食或百萬大獎

2026-09-28 21:27
舊金山米慎溪上有20棟罕見船屋。（取自房地產網站）

舊金山一條不尋常「街道」只有20戶人家 罕見1船屋上市

2026-09-27 02:20
史丹福大學華裔有機化學家林松置身於實驗室。(照片來源：麥克阿瑟基金會)

史丹福華裔化學家獲天才獎 這舉動差點錯過80萬獎金

2026-10-01 15:13

超人氣

更多 >
王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？
中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線
走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華
無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響

無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響
五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收

五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收