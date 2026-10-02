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女武神遭飛翼逆轉 季後賽首輪G3決生死

記者王子涵／舊金山報導
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女武神隊威廉絲打出生涯代表作，23投12中攻下生涯最高36分，與歐貢鮑瓦萊多次互...
女武神隊威廉絲打出生涯代表作，23投12中攻下生涯最高36分，與歐貢鮑瓦萊多次互飆。（取自女武神官網）

AI摘要

文章摘要整理：

女武神錯失首輪晉級機會，第二戰遭歐貢鮑瓦萊爆發逆轉後，系列賽被扳平，第三戰將回到主場以防守決定生死。

金州女武神季後賽首輪未能在第二戰終結系列賽。首戰以24分優勢大比分擊敗達拉斯飛翼後，女武神在德州客場遭遇強力反擊，在加時賽以100比108落敗，系列賽被扳平，雙方將於周五晚6時在大通中心進行決勝第三戰。

飛翼後衛歐貢鮑瓦萊（Arike Ogunbowale）成為女武神防線最大的難題。她首戰只有10分，第二戰卻轟下45分，創下WNBA季後賽單場得分紀錄，也幫助達拉斯取得本季對金州的首場勝利。女武神全場失掉108分，是球隊創隊兩年來單場最多；正規時間被攻下93分，同樣是本季新高。

女武神方面，威廉絲（Gabby Williams）同樣打出生涯代表作，23投12中攻下生涯最高36分，與歐貢鮑瓦萊多次互飆。不過金州若想在第三戰晉級，不能再被飛翼帶入高速對攻節奏，防守仍將是調整核心。

女武神前兩戰的主要策略都是加強壓迫飛翼新星布克絲（Paige Bueckers），試圖從源頭破壞達拉斯進攻。這套打法首戰奏效，但第二戰也讓歐貢鮑瓦萊得到更多主導進攻的機會。主帥中瀨娜塔莉（Natalie Nakase）賽後表示，球隊的身分認同一直建立在防守上，第三戰必須更加專注、聰明並提升場上溝通。

威廉絲也坦言，第二戰球隊展現出的能量與平日不同。對女武神而言，是否需要大幅改變戰術仍有討論空間，但在一戰定生死的第三戰，找回本季賴以成功的防守強度，將成為最直接的課題。

精華 FAQ

  • 女武神首戰雖大勝，但第二戰在客場未能壓住飛翼火力，正規時間與加時都失分過多，最後以100比108落敗，讓系列賽被扳成1比1。

  • 歐貢鮑瓦萊第二戰轟下45分，從首戰僅10分的低迷全面反彈，不但創下WNBA季後賽單場得分紀錄，也成為飛翼逆轉取勝的最大關鍵。

  • 女武神必須回到本季最強的防守模式，避免被飛翼帶進高速對攻節奏，同時加強溝通與專注，才能在主場的決勝戰守住晉級機會。

德州 季後賽

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