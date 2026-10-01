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海灣大橋加強公車專用道執法 違規罰490元

編譯組／綜合報導
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灣區至今仍無法阻止單獨駕駛人在海灣大橋違規行駛共乘車道 ，即使罰款高達490元。...
灣區至今仍無法阻止單獨駕駛人在海灣大橋違規行駛共乘車道 ，即使罰款高達490元。(取自大都會交通委員會官網)

AI摘要

文章摘要整理：

海灣大橋近期加強公車與共乘專用道執法，50分鐘內攔下5名違規者，但仍有約100人逃過處罰，反映人工取締與長期交通管理的困難。

海灣大橋(Bay Bridge)日前進行一次為期50分鐘的專項執法行動，加州公路巡警(CHP)警官羅德里格斯(Jorge Rodriguez)攔截五名違規駛入公車專用車道的駕駛。但約有100名違規者僥倖逃脫處罰。這次執法行動顯示執法部門與交通官員在長期致力於清除高乘載車輛(HOV)車道違規使用者時所面臨的挑戰。

舊金山紀事報」報導，本月稍早，加州公路巡警宣布計畫加強屋崙高速公路交流道「MacArthur Maze」通往大橋路段的巡邏；這是一個複雜的交通樞紐，580號、80號與880號州際公路在此匯入寬廣的收費站區域。位於右側路肩的車道專供公車使用，但在尖峰通勤時段也允許載有三人或以上乘客的共乘車輛通行，在匝道前的標誌牌上已有明確標示。

然而，許多駕駛者可能疏於閱讀粗體標誌牌，或選擇無視內容。這種持續違規行為，令警官們感到沮喪，他們目前正向違規者開出490美元的罰單。此外，也減弱為緩解交通擁堵而耗資數十億美元建設HOV車道與快速車道的努力。

罰款的阻嚇力並不能阻止所有人。大都會交通委員會(MTC)在2016年一項研究發現，灣區車道上車輛中，有24%在早高峰期間、19%在晚高峰期間，未達到規定的乘客人數要求。儘管十年過去，且開展無數次行動，問題依然存在。

羅德里格斯坐在位於公車專用匝道的巡邏SUV裡時，約每隔20秒就有一名違規司機溜過。部分感到失望的觀察家認為，針對灣區，放棄人工執法並改用技術手段可能更有效率。否則，「感覺就像是派馬匹去對抗無人機。」

多位前MTC交通專家也持相同看法，並推動採用現代攝影機或紅外線系統，以便檢測並統計車內人員數量。但經測試相關設備，發現準確率較低後，最終未能推廣。

因此，政策制定者今年回歸一種相當低技術含量的方法：安排警員在公車與共乘專用車道旁值守，攔截違規駛入車道車輛。行動似乎專注在周五下午及周末，因為這些時段車道通常僅供公車使用，違規者也更容易被發現。 CHP尚未公佈具體的執法時間表，行動計劃持續至10月4日，但也可能延長，警員們並持續對共乘車道違規者開罰單。

精華 FAQ

  • 加州公路巡警在50分鐘內攔下5名駛入公車專用車道的違規駕駛，但同時估計約有100名違規者沒有被攔下，顯示現場執法只能抓到部分違規者。

  • 警方目前對違規者開出490美元罰單，適用於違規使用HOV車道或公車專用車道的駕駛。這項處罰目的是提高阻嚇效果，減少通勤尖峰時段的車道濫用。

  • 雖然有人主張使用攝影機或紅外線偵測車內人數，但過去測試準確率不理想，未能推廣。因此政策制定者先回到警員現場攔查的低技術做法，並優先鎖定周五下午及周末執法。

加州 屋崙 舊金山

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