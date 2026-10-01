殺紐時高管女婿 華裔老夫婦首出庭被控謀殺、埋伏行凶

涉嫌殺害女婿麥肯錫的張壽勇。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 華裔夫婦張壽勇、陳世麗被控在都布林運動公園伏擊槍殺紐約時報高管麥肯錫，檢方以謀殺與埋伏行凶起訴，兩人目前遭羈押。

本月26日涉嫌在灣區 槍殺任職紐約時報 女婿的一對華裔 夫婦30日首度出庭，兩人被控謀殺。檢方稱，這起謀殺案是兩人在灣區一處運動公園精心策畫的光天化日伏擊。

聖荷西信使報報導，涉嫌於東灣都布林（Dublin）槍殺紐約時報工程部門主管麥肯錫（Jonathan McKinsey）的77歲張壽勇（Shouyong Zhang，音譯）和陳世麗（Shili Chen，音譯），30日在阿拉米達縣高等法院（Alameda County Superior Court）出庭，兩人控謀殺和故意開槍罪。檢方還指控他們犯下埋伏行凶罪。如果罪名成立，兩人可能被判處終身監禁且不得假釋。

涉嫌殺害女婿麥肯錫的陳世麗。（美聯社）

在被告短暫出庭後，檢方將庭訊延後到10月1日。陳世麗在庭上透過翻譯告訴法官，她沒有錢聘請律師。法官邁爾（Diane Meier）告訴她，他們10月1日會為她指派一位公辯律師。

40歲的跨性別者麥肯錫日前在東灣都布林一處運動公園的停車場遭槍擊身亡。都布林警方表示，一名警員正駕車在附近巡邏，看到麥肯錫倒在地上。事件目擊者也撥打911報案，並指認了還在現場附近的張壽勇和陳世麗為兇手。

警方在停車場攔下正準備駕車離開的張壽勇和陳世麗，並在張壽勇身上搜出一把槍，並在車內搜出另一把槍。張壽勇後來在警方審訊時坦承槍殺麥肯錫。

檢方對張壽勇和陳世麗的謀殺指控包括預先埋伏和使用槍枝行凶。公園監視錄影機畫面顯示，兩人都曾向受害者開槍。張壽勇和陳世麗目前被關押在聖塔利塔監獄（Santa Rita Jail）不得保釋。

麥肯錫遇害前正與妻子甘蒂絲‧張（Candice Jang）進行離婚和子女監護權官司，雙方互相指責對方虐待孩子並造成孩子心理創傷。此外，甘蒂絲‧張聲稱麥肯錫的虐待行為遠不止刑事案件內提到的行為；麥肯錫則反過來指控甘蒂絲‧張及其家人聯手虐待他，包括在他接受雙側乳房切除手術恢復期間，張壽勇曾毆打他的胸部，陳世麗也稱他「令人作嘔」。

在家庭法律案件中代表麥肯錫的律師安德里亞·葉（Andrea Yah，音譯）發出聲明表示，她對麥肯錫遇害深感悲痛，並對媒體片面報導感到沮喪。

安德里亞·葉說：「這是一場悲劇，尤其是對失去父親的三個孩子而言。這是一起複雜的案件，離婚和限制令相關公開紀錄和文件都反映了這一點。我相信，我們的司法制度一定會將那些讓麥肯錫先生無辜死亡的人繩之以法。」

紐約時報工程部門主管麥肯錫9月26日在東灣都布林運動公園內遭岳父母槍殺身亡。（美聯社）