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舊金山遭非法占住、屋頂燒毀房45萬元上市 多人搶買

編譯廖宜怡／綜合報導
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舊金山英格賽區這棟被非法占住、屋頂被出大洞的房屋定價45萬元上市，居然有多位買家...
舊金山英格賽區這棟被非法占住、屋頂被出大洞的房屋定價45萬元上市，居然有多位買家出價。（取自谷歌地圖）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山英格賽區一棟遭火災毀損且有非法占住者的老屋，仍因低價與翻修獲利空間而吸引多位開發商競標並成功簽約。

舊金山英格賽區（Ingleside）一棟上市住宅屋頂破了一個大洞、還住著非法侵占者，卻仍收到多位買家出價，並成功簽約。顯然，即使有嚴重火災毀損和不速之客，也無法阻擋投資者搶購這棟該市最便宜的獨棟屋之一。

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，儘管這棟位於舊金山266 Farallones Street的房屋殘破不已，賣方房地產經紀人李珍妮（Janice Lee）表示，她至少看到兩名非法占住者，還警告買家不要進入屋內，但仍然收到不少人出價。

房地產公司Vanguard經紀人羅勃森（Zara Rowbotham）表示，她有一位客戶出了價，但由於無法入屋查看，他們對房屋真實狀況一無所知。根據賣方提供的照片，房屋被包裹在夾板中，後方有明顯的火災痕跡，後院還堆放著一堆雜物。

羅勃森說，她的客戶並未得標，但和其他競標者一樣，她的客戶也是開發商。儘管房屋曾遭受火災，但並未影響買家的興趣。她說：「請問現在舊金山哪裡還能買到100萬元以下的房子？」

羅勃森指出，如果沒有非法占住者，這棟房子或許可以賣到100萬元以上。

羅勃森表示，這棟建於1907年的房屋占地4400平方呎，買家必須請律師來趕走占住者，因為他們是非法占用，應該會比驅逐合法房客容易。

羅勃森說：「一旦修繕完畢，再上市售價將可接近200萬元。」

李珍妮表示，這棟房屋的屋主是一名已搬到親戚家住的老人，房子多年來一直空著。2023年發生的火災是由非法占住者引發的，把屋頂燒出一個大洞。目前，這棟房子正在進行託管出售（conservatorship sale），意味著屋主被認為無法自行管理其財產。

精華 FAQ

  • 雖然房屋屋頂被火燒出大洞，且還有非法占住者，但因它是舊金山少見的低價獨棟屋，買家看中修繕後的增值潛力，因此仍吸引多位出價。

  • 買家無法進屋查看真實狀況，只能依賣方照片判斷，且還得先透過律師處理非法占住者問題；不過這些風險並未完全打消開發商的興趣。

  • 經紀人認為，若完成修繕並重新上市，售價可能接近200萬元；屋主是一名搬去親戚家住的老人，房子多年空置，目前以託管出售方式處理。

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