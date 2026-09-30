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加州10項新法案 可能影響灣區居民生活

編譯組／綜合報導
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加州十項可能影響灣區居民日常生活的新法案，將影響居民的家庭生活與工作。(圖取自州...
加州十項可能影響灣區居民日常生活的新法案，將影響居民的家庭生活與工作。(圖取自州長紐森官方臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

加州推出10項新法案，部分已簽署、部分待定，內容涉及保險、住房、資料中心、學校管理、租屋資訊與AI監控，可能直接影響灣區居民日常生活。

加州十項可能影響灣區居民日常生活的新法案，將影響居民的家庭生活與工作。

「聖荷西信使報」報導，部分法案已由州長紐森簽署。對於在9月1日之前通過且於該日或之後送達法案，他須在9月30日前簽署或否決。若未採取行動，法案將在無需其簽署情況下、自動成為法律，但不代表立即生效。

以下是十項值得關注法案，反映截至9月28日核實官方紀錄和簽署公告。

1.災後延長房屋保險有效期：AB 2038 法案–待紐森決定。

符合資格的災害、導致房屋完全損毀而重建的房主，將獲得更長的保險保障期，避免失去保險。

2.讓資料中心承擔更多電力成本：AB 2383法案–9月21日簽署。

要求符合條件的資料中心採用特定的電價結構，以防止其新增的電力供應成本轉嫁給其他使用者。

3.加強資料中心用水需求的審查：AB 2469法案–9月21日簽署。

規定城市與縣在批准新建資料中心或擴建項目之前，必須滿足的條件，包括供水評估和缺水時期應對方案。

4.孕期新增健保投保窗口：AB 2066法案–待紐森決定。

法案擬允許孕婦在一般開放投保期之外加保或更換個人保險。

5.加強對學校員工不當行為紀錄的審查：SB 1083法案–9月27日宣布簽署。

擴大學校招募受監管職位，包括無需資格證書的公校與私校職位時，必須調查及共享的有關嚴重不當行為的資訊範圍。

6.限制試圖讀取員工情緒的人工智慧：AB 1883–待紐森決定。

將普遍禁止雇主使用人工智慧監控工具來識別、推斷或預測員工的情緒狀態，或收集神經系統活動數據。

7.租賃房源照片被修改時的揭露：AB 2025法案–9月27日宣布簽署。

在線上比較公寓的租屋者，將獲得更多關於經過數位修改的圖片資訊。租賃廣告中所有被修改的圖片、包括完全由人工智慧生成圖片，都必須在圖片上或旁邊清楚說明。

8.為VTA員工在交通樞紐附近建造住房：AB 2263–待紐森決定。

明確授權聖谷交通局(VTA)購置土地並開發住房，優先保障其員工的住房需求。

9.加速聖塔克拉拉醫院園區建設審批流程：AB 2231法案–待紐森決定。

為聖市符合條件的醫院園區，建設項目設立快速環境審查和法院審查程序。

10.擴大阿拉米達縣廢棄露營車(RV)處置權限：AB 647–待紐森決定。

擴大阿拉米達縣和洛杉磯縣現有的廢棄露營車輛處置計畫，將有效期延長至2032 年1月1日。

精華 FAQ

  • 新聞整理了10項可能影響灣區居民的加州新法案，涵蓋災後房屋保險、孕期投保、資料中心電力與用水、學校員工背景審查、租屋照片揭露與AI監控等議題。

  • 其中部分法案已由州長紐森簽署，例如資料中心電力與用水審查、學校員工不當行為紀錄、租屋照片揭露等；另一些如保險、孕期投保、AI監控等仍待他決定。

  • 與居民最相關的包括租屋照片修改揭露、孕婦新增投保窗口、災後房屋保險延長，以及禁止雇主以AI讀取員工情緒等，這些都會影響住房、醫療與職場權益。

灣區 加州 紐森

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