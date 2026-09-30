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羅偉公布隱私保護新政 金山警方調閱車牌收緊至30天內

記者李怡／舊金山報導
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舊金山收緊車牌資料使用，警方一般調查可搜尋車牌資料的期限，從原本最長12個月縮短...
舊金山收緊車牌資料使用，警方一般調查可搜尋車牌資料的期限，從原本最長12個月縮短至30天。（記者李怡／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山市長羅偉公布新隱私政策，將警方查詢車牌資料期限縮短至30天，並要求每次搜尋留下案件編號與查詢紀錄，以平衡破案需求和民眾隱私。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）29日公布，公共安全攝影系統新的隱私保護政策，針對警方使用的自動車牌辨識系統（ALPR）收緊規定。新政策將警方一般調查可搜尋車牌資料的期限，從原本最長12個月縮短至30天，每次搜尋也必須提供案件或警察派遣紀錄編號。市府表示，希望在利用科技打擊犯罪的同時，減少民眾對個人行蹤和隱私資料遭濫用的擔憂。

這項政策之所以被提上日程，與舊金山近年大量使用科技打擊犯罪有關。車牌辨識器可以自動拍攝並記錄經過車輛的車牌、時間等資訊，警方利用這些資料尋找涉案車輛和嫌犯。市府數據顯示，自2024年5月以來，公共安全科技已協助警方逮捕超過1500人，其中近1000宗逮捕直接與ALPR資料有關。不過，隨著系統使用增加，一個現實問題也隨之出現：警方究竟可以保存和查看普通駕駛的車牌資料多久？這些資料又可能被誰取得？

新政策試圖在破案與隱私之間重新畫出界線。一般情況下，警方只能搜尋車牌被拍攝後30天內的資料。超過30天後，資料將從科技供應商的平台移除，由舊金山警察局自行掌控。若警方因正在進行的刑事調查需要繼續使用，必須證明資料與案件有關，並取得警局高層批准。

同時，每次搜尋都要「留下紀錄」。警員必須輸入車牌、搜尋時間、查詢原因以及相關案件或電腦輔助派遣（CAD）編號，系統也會記錄由誰進行查詢。警方之後將定期檢查搜尋紀錄，查看是否出現大量查詢、重複搜尋或缺乏合理理由等異常情況。

這次政策調整由羅偉提出，舊金山警察局長劉力一（Derrick Lew）、地方檢察長謝安宜（Brooke Jenkins）等參與推動。羅偉還將與州眾議員楊馳馬（Matt Haney）合作，尋求修改州法，對執法人員未經授權查詢、分享或濫用車牌等敏感公共安全資料，加重處罰。警察問責局也將被要求對相關科技的使用進行獨立審計。

對普通市民而言，最直接的影響是，日常開車經過攝影機時，即使車牌被系統記錄，警方也不能在沒有案件依據的情況下長期任意搜尋。市府同時強調，聯邦機構不能直接存取舊金山警察局的ALPR資料庫，相關資料也不得用於民事移民執法。

對舊金山而言，車牌辨識科技仍將繼續用於尋找嫌犯、追查失竊車輛和偵辦案件，但新的30天限制及查詢紀錄制度，也意味著警方使用這項工具時將受到更多約束。

精華 FAQ

  • 新政策把警方一般可搜尋的車牌資料期限，從最長12個月縮短為30天，超過期限後資料會自供應商平台移除，並由警局自行掌控，以加強使用限制。

  • 每次查詢都必須輸入車牌、搜尋時間、查詢原因，以及相關案件或CAD編號，系統還會記錄操作者身分，讓警方後續能定期檢查是否有異常查詢。

  • 舊金山近年大量使用科技協助破案，ALPR也促成不少逮捕，但外界擔心隱私遭濫用。新政讓警方仍可追查嫌犯與失竊車輛，同時降低一般駕駛資料被長期搜尋的風險。

舊金山 羅偉

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