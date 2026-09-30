「輪到這座城市承擔責任了」 聯邦法院結束對屋崙警局23年監督

聯邦法院結束對屋崙警局長達23年的歷史性監督，創上美國史上聯邦監管警局的最長紀錄。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 聯邦法官解除對屋崙警局23年的監督，認為改革應交由市民與警局委員會承接，這項史上最久的執法監督也正式落幕。

舊金山 聯邦法官29日解除對屋崙 警局長達20多年的監督，結束美國史上對執法單位時間持續最久的監督。

舊金山紀事報報導，舊金山地區聯邦法官歐瑞克（William Orrick）29日下午說：「我決定終止聯邦法院對屋崙警局的監督。我認為，雖然本法院在過去23年裡發揮的作用很重要，但現在到了法院該放手的時候。」

在場人士包括屋崙各界領導人，市長芭芭拉李（Barbara Lee）和警長比爾（James Beere）坐在被告席上，多位市議員則坐在旁聽席上。

這項由聯邦法院強制執行的改革措施始於2003年一項聯邦民權訴訟案的和解協議，該訴訟源於一起被稱為「騎警醜聞」（Riders scandal）的屋崙警員重大貪腐與違法案件。三年前，119名原告控訴西屋崙四名警員犯下一系列濫權行為，包括毆打非裔與西語裔民眾，還在以非裔為主的社區進行栽贓嫁禍。

作為和解協議的一部分，屋崙同意進行數十項改革，以徹底整頓警局的問題機制、減少警員執法中的種族不公平對待，以及遏止警員的不當行為。根據市府紀錄，自2003年以來，這項監督已耗費屋崙超過2000萬公帑。

歐瑞克表示，對警局的監督不應來自聯邦法院，而應來自民眾。未來，將由市民組成的屋崙警局委員會（Oakland Police Commission）負起監督責任。儘管委員會資金匱乏，但芭芭拉李表示會解決這個問題。

比爾表示，今後他會承擔起所有責任，並指出與市府之間的溝通已比過去改善許多。他還表示，他仍在努力改進，希望進一步簡化警務流程。

在法官29日做出裁決之前，在2000年就「騎警醜聞」對屋崙市府提出告訴的民權律師查寧（Jim Chanin）和伯瑞斯（John Burris）曾敦促法官將監督期限延長一年，同時對非裔警員受紀律處分的頻率是白人警員的兩倍一事表達不滿。

儘管如此，查寧表示，他「願以謹慎的心情同意終止這項監督」。

伯瑞斯則引用希臘神話稱，他與查寧已盡全力將巨心推上山頂，現在輪到屋崙警局接手了。他說：「我仍心存憂慮，不認為一切都已變得完美。但現在，是輪到這座城市承擔責任的時候了。」