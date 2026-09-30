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運往舊金山中國貨物出了這問題 遭海關查扣

記者劉子為／綜合報導
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海關查扣從中國送往亞特蘭大的陶瓷洗手盆，該產品上的UPC盾牌圖案及設計標誌未經授...
海關查扣從中國送往亞特蘭大的陶瓷洗手盆，該產品上的UPC盾牌圖案及設計標誌未經授權使用。（CBP）

AI摘要

文章摘要整理：

CBP在諾福克港查扣5批違規進口貨，其中2批來自中國，涉及未授權認證標誌與盜用身分申報，海關強調將持續打擊跨國違規行為。

海關暨邊境保護局（CBP）28日公布，維吉尼亞州諾福克港（Norfolk）近期查扣五批進口貨物，其中兩批來自中國。一批陶瓷洗手盆使用未獲授權的認證標誌；另一批包括瓷磚、花盆及汽車零件，原定運往舊金山，申報進口時使用遭盜用的身分資料。

兩批來自中國的貨物，違規情況不相同。海關9月9日查扣從中國送往亞特蘭大的陶瓷洗手盆。國際管道暨機械設備官員協會（IAPMO）核實，產品上的UPC盾牌圖案及設計標誌未經授權使用。CBP估計，如果這批洗手盆為正品，價值約4萬5000元。

根據IAPMO的產品標誌說明，UPC標誌代表產品符合相關性能標準及管道規範。標誌遭冒用，消費者便不能憑它確認產品已獲認證。

另一批中國貨於9月15日遭查扣，原定運往加州舊金山，估值約6萬元。這批貨共有1233件，包括瓷磚、吸音板、花盆、撲克牌桌及配件，以及Land Rover汽車零件。CBP表示，貨物利用一名被害人遭盜用的身分資料申報進口，但公告沒有說明資料如何被取得，也未公布涉案者身分。

其他三批是，9月18日海關扣下1500件土耳其地毯，這批貨原定送往南加托斯汀。另一批地毯則因認證標籤遭查扣。海關9月3日攔下1176卷印有OEKO-TEX標誌的地毯；該認證機構的代表確認，標誌未獲授權使用，標籤所印的認證編號也已過期。最近一次查扣發生在9月22日。海關攔下從摩洛哥運往紐約州奧伯尼市（Albany）的697箱短袖及長袖排汗T恤。

CBP地方港區主任Keri Brady表示，這五起查扣案件顯示，海關面對的進口違規行為範圍很廣。她表示，海關將持續打擊違規者及跨國犯罪組織，查扣非法貨物，並切斷這些貨物可能帶來的非法收益。

一批原定運往南加州托斯汀市的土耳其地毯，也因違反防燃規定遭查扣。（CBP）
一批原定運往南加州托斯汀市的土耳其地毯，也因違反防燃規定遭查扣。（CBP）

精華 FAQ

  • 其中一批陶瓷洗手盆未經授權使用認證標誌，另一批1233件貨物則以被盜用的身分資料申報進口，兩案都屬明顯違規，已遭海關查扣。

  • IAPMO核實，該批洗手盆上的UPC盾牌圖案與設計標誌並未獲授權使用，消費者無法據此確認其符合性能標準與管道規範，因此遭海關攔下。

  • CBP表示，這些案件顯示進口違規型態非常多元，海關將持續打擊違規者與跨國犯罪組織，查扣非法貨物並切斷其可能帶來的非法收益。

舊金山 CBP 亞特蘭大

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