家暴後上法庭 受害者可獲免費律師

家暴後不再獨自上法庭，舊金山受害者有機會獲免費律師。（記者李怡／攝影）

遭遇家暴 後，好不容易鼓起勇氣離開，接下來卻可能還要自己跑法院、填文件、申請限制令，甚至在法庭上再次面對施暴者。如果請不起律師，整個過程更加艱難。這種情況在舊金山 可望有所改變。加州 將撥款150萬元給舊金山市長受害者權益辦公室（Mayor′s Office for Victims' Rights），用於為家庭暴力受害者提供免費民事律師，協助處理限制令、子女監護等與生活息息相關的法律問題。

這筆錢對普通家庭來說，就是家暴受害者走進法院時，不是要完全靠自己。

很多人以為，遭遇家暴只要報警，接下來就會有律師協助。但實際上並非如此。刑事案件中的被告有獲得律師協助的權利，家暴受害者若要到家庭法院申請限制令，或處理離婚、孩子監護權和探視安排等民事問題，卻往往要自己找律師。

對收入不高、英文不熟悉的新移民來說，這道門檻尤其高。一邊要處理家庭破裂帶來的壓力，一邊還要看法律文件、準備證據和出庭，如果另一方又有律師，受害者很容易陷入孤立無援的處境。

2024年舊金山約九成涉及相關程序的家暴受害者沒有律師代理。當年超過1000宗家庭暴力限制令申請中，只有295宗獲法官批准。

舊金山警方去年接獲超過6000宗家暴相關報告。對受害者而言，報警可能只是漫長過程的開始。接下來住在哪裡、孩子跟誰生活、如何阻止施暴者繼續接近自己，都可能需要透過法律程序解決。