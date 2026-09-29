柯瑞表態願在灣區終老 勇士新賽季傷兵滿營…教頭：必須改變打法

金州勇士首輪新秀倫德伯格（左）希望爭取年度新人王；球星柯瑞（右）剛與球隊續續約，並重申職涯「從一而終」的心願。（取自勇士官方X帳號）

金州勇士（Golden States Warriors）28日在舊金山 大通中心（Chase Center）舉行新賽季媒體日。剛以兩年1.16億元續約的柯瑞 （Stephen Curry），再次表達希望在勇士結束職業生涯的心願。

38歲的柯瑞上周與勇士達成兩年續約協議，新合約包含2028至2029賽季的球員選項，金額遠低於他原本可以爭取的頂薪。

談到續約決定，柯瑞說：「這裡就是家。」勇士是自己與隊友共同建立起來的事業，灣區 也是他整個職業生涯所服務的社區。他希望能夠以自己期待的方式，為這段長達近20年的旅程畫下句點。

柯瑞指出，過去數月與球隊管理層反覆討論合約安排，並非因為自己對留在灣區有所猶豫，而是希望找到對雙方都合理的方案。他認為，合約問題如今得到解決，最大的意義就是讓自己不必再為場外事務分心，能夠安心打球，繼續享受籃球帶來的樂趣。

NBA歷史上，能夠從新人賽季到退休始終效力同一支球隊的超級球星並不多。柯瑞表示，他了解這項成就的特殊性，也希望自己能夠成為其中一員。

37歲的巴特勒（Jimmy Butler）今年1月遭遇右膝前十字韌帶撕裂，目前仍在復健階段，預計至少缺席新賽季前半段。不過，他確認將隨隊前往夏威夷參加訓練營。

巴特勒說，他希望讓隊友明白，自己雖然不能陪他們上場比賽，仍能與大家待在一起，而且依然是一名NBA球員。

勇士總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）當天也帶來壞消息，中鋒波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）因健康問題將缺席夏威夷訓練營，目前沒有明確復出時間表。

曾與波爾津吉斯在波士頓共事的40歲老將霍福德（Al Horford）表示，眼下最重要的就是耐心。他指出，波爾津吉斯過去通常能克服身體問題，但這次的狀況並非球隊完全預料得到，希望他能順利康復，重新回到隊伍。

在年輕球員方面，首輪新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）獲得格林（Draymond Green）高度評價。格林透露，兩人日前在練習賽合作完成一次精彩的底線發球戰術，由柯瑞替倫德伯格掩護，格林送出傳球，讓新秀直接灌籃得分。兩名老將當場興奮地喊著，這種配合整個賽季都能奏效。

不過，畢業於密西根州立大學的格林，不忘拿來自「宿敵」密西根大學的倫德伯格開玩笑，表示自己其實很不情願稱讚他，因為密西根大學出身的球員通常沒那麼出色，但這名新秀確實令他印象深刻。

倫德伯格則表示，希望在新人賽季入選最佳新秀第一隊，甚至爭取年度新人王，最重要的是能在比賽關鍵時刻留在場上。他笑稱，過去從未遇過一次背後掩護後，自己前後竟然完全沒有防守球員的情況，顯然已親身體會柯瑞吸引防守注意力的威力。

主教練柯爾（Steve Kerr）則將減少失誤列為新賽季的重要任務。勇士上季平均每場15次失誤，並列聯盟倒數第三。他坦言，球隊不能繼續依靠過去的方式打球，必須重新思考進攻體系。

勇士將於10月4日迎戰洛杉磯快艇，展開季前賽，並於10月21日對陣湖人，正式揭開2026至2027賽季序幕。

老將霍福德（Al Horford）。（取自勇士官方X帳號）