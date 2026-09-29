金山警局10月調整轄區 平衡巡邏警力
舊金山警局（SFPD）宣布，將於10月1日（周四）起實施新的轄區界線，全市10個分局中的6個，其執法界限都有改變。其中，負責華埠、北灘及漁人碼頭等地區的中央分局（Central Station），管轄範圍將向西擴大至Van Ness大道，華埠原有的管轄安排則維持不變。
警長劉力一在一段視頻中表示，根據市府憲章規定，警局每10年須重新商討各分局的管轄界線，以確保警力配置符合城市發展及治安需求。警方表示，此次調整經過各分局局長、指揮團隊、市府官員及社區代表共同討論，旨在平衡不同地區的報案量、巡邏工作及警力部署，提升應對突發事件的效率。
此次受影響的6個分局包括中央分局（Central）、田德隆分局（Tenderloin）、北部分局（Northern）、南部分局（Southern）、列治文分局（Richmond）及公園分局（Park）。
與華人社區關係密切的中央分局，此次將接管部分原屬北部分局的區域，西側界線擴展至Van Ness大道，涵蓋更多Nob Hill及市中心周邊街區。華埠仍由中央分局負責，居民日常警務服務不受影響。
市中心另一項重要變化涉及市場街。過去街道兩側分屬不同警察分局，新界線實施後，從Steuart街至Van Ness大道的Market街兩側，將統一交由南部分局管轄。此外，田德隆分局的北側界線延伸至Sutter街，進一步調整市中心及周邊街區的警務責任分配。
警方強調，已提前調整各分局的人力及巡邏資源，以因應新增的服務需求，預計不會因轄區重劃而造成警察服務中斷。
民眾遇到犯罪、火警或醫療緊急事故，仍應撥打911；非緊急警務需求可撥打415-553-0123，必要時可提供語言協助。
警方亦公布新版分局轄區互動地圖，供居民查詢住家或商業地址所屬的分局，以及各轄區最新的巡邏範圍。
新轄區界線將於10月1日生效，受影響的共有6個分局，包括中央、田德隆、北部、南部、列治文及公園分局。警方表示，這次調整是依城市發展與治安需求重新分配警力。 中央分局的西側界線將擴展至Van Ness大道，並接管部分原屬北部分局的區域，涵蓋更多Nob Hill及市中心周邊街區。不過華埠仍由中央分局負責，居民日常警務服務不受影響。 Market街從Steuart街到Van Ness大道兩側，之後都將統一由南部分局管轄。警方也強調已提前調整人力與巡邏資源，民眾遇緊急情況仍撥打911，非緊急需求可打415-553-0123。
精華 FAQ
新轄區界線將於10月1日生效，受影響的共有6個分局，包括中央、田德隆、北部、南部、列治文及公園分局。警方表示，這次調整是依城市發展與治安需求重新分配警力。
中央分局的西側界線將擴展至Van Ness大道，並接管部分原屬北部分局的區域，涵蓋更多Nob Hill及市中心周邊街區。不過華埠仍由中央分局負責，居民日常警務服務不受影響。
Market街從Steuart街到Van Ness大道兩側，之後都將統一由南部分局管轄。警方也強調已提前調整人力與巡邏資源，民眾遇緊急情況仍撥打911，非緊急需求可打415-553-0123。
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