金山警局10月調整轄區 平衡巡邏警力

根據市府憲章規定，警局每10年須重新商討各分局的管轄界線，以確保警力配置符合城市發展及治安需求。（取自舊金山警局網站）

舊金山 警局（SFPD）宣布，將於10月1日（周四）起實施新的轄區界線，全市10個分局中的6個，其執法界限都有改變。其中，負責華埠 、北灘及漁人碼頭等地區的中央分局（Central Station），管轄範圍將向西擴大至Van Ness大道，華埠原有的管轄安排則維持不變。

警長劉力一在一段視頻中表示，根據市府憲章規定，警局每10年須重新商討各分局的管轄界線，以確保警力配置符合城市發展及治安需求。警方表示，此次調整經過各分局局長、指揮團隊、市府官員及社區代表共同討論，旨在平衡不同地區的報案量、巡邏工作及警力部署，提升應對突發事件的效率。

此次受影響的6個分局包括中央分局（Central）、田德隆分局（Tenderloin）、北部分局（Northern）、南部分局（Southern）、列治文分局（Richmond）及公園分局（Park）。

與華人社區關係密切的中央分局，此次將接管部分原屬北部分局的區域，西側界線擴展至Van Ness大道，涵蓋更多Nob Hill及市中心周邊街區。華埠仍由中央分局負責，居民日常警務服務不受影響。

市中心另一項重要變化涉及市場街。過去街道兩側分屬不同警察分局，新界線實施後，從Steuart街至Van Ness大道的Market街兩側，將統一交由南部分局管轄。此外，田德隆分局的北側界線延伸至Sutter街，進一步調整市中心及周邊街區的警務責任分配。

警方強調，已提前調整各分局的人力及巡邏資源，以因應新增的服務需求，預計不會因轄區重劃而造成警察服務中斷。

民眾遇到犯罪、火警或醫療緊急事故，仍應撥打911；非緊急警務需求可撥打415-553-0123，必要時可提供語言協助。

警方亦公布新版分局轄區互動地圖，供居民查詢住家或商業地址所屬的分局，以及各轄區最新的巡邏範圍。