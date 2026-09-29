金山機場國際客流量 回升至3年前 中國旅客至今未能回流

舊金山機場國際旅客流量回升至三年前，以來自台灣旅客最多，中國旅客反而減少。(圖取自SFO臉書)

儘管灣區成功共同主辦世界盃 ，舊金山 的公眾形象明顯翻轉，但分析發現，過去三年飛抵舊金山國際機場(SFO)的國際航班旅客人數，維持在疫情 改變旅行模式前的水平。有一個國家的遊客至今未能回流：中國。

「舊金山紀事報」針對美國交通統計局數據分析，儘管去年曾出現小幅增長，但來自中國機場、其曾為舊金山機場主要國際客源地之一的旅客人數，在2026年上半年陷入停滯。來自上海的旅客人數與去年持平，來自北京則下降約7%、已是連續第二年下滑。

整體而言，來自中國機場的旅客總數，約僅為2019年水平的一半。

受中美兩國持續緊張關係影響，兩國間獲准飛行的航班數量受到限制，導致來自中國的航空客運量成長受阻。自2024年以來，雙方每周獲准營運的直飛航班數量各為50班，不足疫情前數量的三分之一。

儘管政府官員努力提振旅遊業，但來自這個世界第二大經濟體的航空客運量下滑，也反映實際訪客人數。根據舊金山旅遊局數據，來自中國的遊客人數、仍約僅為疫情前水平的一半，這與航空旅客人數的降幅相符。

然而，來自其他國家、尤其是亞洲其他地區的旅客彌補國際航空客運量的缺口。與近年來的情況一樣，2026年上半年，從台灣台北飛往舊金山國際機場的旅客人數最多，且較去年略有增長。 SFO發言人雅克爾(Doug Yakel)先前曾指出，許多來自亞洲其他地區的遊客、會經由台北中轉前往舊金山。

成長幅度最大的航線來自菲律賓馬尼拉。與去年相比，從馬尼拉飛往SFO的旅客人數增加48%，為2019年的兩倍。來自香港的客流量也持續上升，較去年增加13%，儘管仍比疫情前水平少了約16%。這兩個地區，很可能都受益於新開通的航線：去年秋季，聯合航空(United Airlines)增設馬尼拉與舊金山之間的每日第二趟航班，並開通經停香港飛往泰國與越南的航班。

新加坡的客流量也較去年增加20%。來自日本各機場、包括東京的羽田機場(HND)與成田機場(NRT)，以及大阪關西機場(KIX)的客流量，與去年大致持平。

不過，其他一些出發地的客流量則出現下滑。今年上半年從韓國首爾飛抵的旅客人數減少，大致回到2019年水平。來自多倫多及德國法蘭克福的旅客人數，也低於去年，降幅皆為約10%。