長庚醫療團南灣開講 分享最新醫療趨勢

活動邀請長庚醫院副院長馮思中、一般外科副院長林志哲、整形外科醫師張乃仁，以及解剖病理科醫師王翔生，針對不同醫療領域分享臨床經驗與最新發展。(記者王湘涵╱攝影)

台灣長庚醫療團隊跨海來到南灣，分享攝護腺健康、活體肝臟移植、多汗症治療及人工智慧（AI）乳癌病理診斷等醫療新知。由世界日報 舊金山社、北加州中國大專校友會聯合會及金山灣區 媽媽教室共同舉辦的「2026健康講座：精準醫療．健康新趨勢」，27日上午在金山灣區華僑文教中心多功能廳舉行，吸引百名僑胞參加。活動邀請長庚醫院副院長馮思中、一般外科副院長林志哲、整形外科醫師張乃仁，以及解剖病理科醫師王翔生，針對不同醫療領域分享臨床經驗與最新發展。

世界日報舊金山社總經理李銘濱表示，世界日報長期深耕灣區華人社區，除了提供即時客觀的新聞報導，也始終將服務僑界視為重要使命。「世界日報不僅是傳遞資訊的媒體，更是連結台灣優質資源與海外華人的橋樑。」他說，此次很榮幸邀請台灣長庚醫療團隊遠道而來，為灣區僑胞帶來醫療觀念與保健資訊，未來世界日報也將繼續舉辦多元公共服務活動，為僑胞的健康與生活品質盡一份心力。

北加州中國大專校友會聯合會会长馬蒨君致詞時表示，此次健康講座能夠邀請長庚醫療團隊跨海來到灣區，與當地華人面對面分享醫療新知，是一次難得的交流機會。她感謝長庚醫療團隊不遠萬里來到北加州，將台灣近年在醫療、預防保健及精準醫療等領域的發展帶給海外僑胞。

金山灣區媽媽教室高玉麗表示很高興能與世界日報、北加州中國大專校友會聯合會及長庚醫療團隊共同舉辦此次健康講座。她表示，健康資訊一直是華人家庭關注的議題，尤其隨著醫療技術快速發展，民眾除了關心疾病治療，也愈來愈重視預防、早期發現及日常健康管理。

金山灣區華僑文教服務中心主任王偉讚表示，金山灣區僑胞活力充沛，非常關注個人與家庭健康。僑教中心作為海外僑胞的「溫馨家園」，很榮幸能提供場地舉辦健康講座。他感謝主辦單位串聯台灣頂尖醫療體系，將台灣的精準醫療與健康保健新知帶到灣區，不僅展現台灣醫療軟實力，也為海外華人提供更多健康資訊。

馮思中代表長庚醫療團隊致詞表示，長庚醫療體系過去也曾在海外舉辦健康講座，但這次來到南灣，看到許多華僑與社團領袖在周末早晨齊聚一堂，展現出對健康資訊的強烈需求與對長庚的信任，讓醫療團隊極為感動。長庚醫院目前已發展為擁有多家分院的醫療體系，並在智慧醫療等領域持續發展。他也期待長庚能成為海外僑胞的醫療後盾。

在專題演講中，馮思中分享男性攝護腺健康及健檢規畫。他表示，隨著年齡增長，攝護腺肥大與攝護腺癌是許多男性需要面對的健康問題，但透過精準的早期檢查，許多疾病都能得到有效控制甚至治癒。

林志哲則分享台灣活體肝臟移植治療肝癌的經驗。他讓現場民眾了解肝癌及嚴重肝硬化患者在接受肝臟移植前，需要經過哪些醫療評估。張乃仁則以「告別代償性流汗」為題，介紹多汗症及手汗症患者接受手術後可能面臨的代償性出汗問題。王翔生分享人工智慧在乳癌精準治療中的應用。

演講結束後，活動安排綜合座談及醫師快速問答，現場民眾踴躍提問。

由世界日報舊金山社、北加州中國大專校友會聯合會及金山灣區媽媽教室共同舉辦的「2026健康講座：精準醫療‧健康新趨勢」，吸引百名僑胞參加。(記者龔玥╱攝影)

演講結束後，活動安排綜合座談及醫師快速問答，現場民眾踴躍提問。(記者王湘涵╱攝影)