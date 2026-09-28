要求屋主汰換電熱水器 灣區官員卻沒跟著換 還有人喊負擔不起

灣區空氣品質管理局即將要求數千戶房主，將損壞的天然氣熱水器更換為通常價格更高的電熱水器。然而許多參與制定實施的官員自己從未進行過更換。(圖/AI生成)

灣區 空氣品質管理局（Bay Area Air District）即將要求數千戶房主，將損壞的天然氣 熱水器更換為通常價格更高的電熱水器。然而許多參與制定實施的官員自己未進行更換。

舊金山 紀事報報導，這項過渡措施將禁止在獨棟住宅中安裝天然氣熱水器，預計明年1月生效，但仍有可能延後一年。預計這將促使房主採用不汙染環境但購買和安裝成本通常高出數千元的熱泵熱水器。這項強制措施已成為灣區最具爭議的環境政策之一，因此紀事報決定探究：該機構的24名董事會成員是否有過此類更換的直接經驗？

只有11人作出了回應。舊金山的三位代表中有兩位表示，他們租的房子裡使用的是天然氣或蒸汽熱水器。另有四位董事會成員使用過瓦斯熱水器。三人拒絕討論他們的私人住所，另一人則直接拒絕置評。

該委員會主要由當地民選官員組成，由其所在縣或市任命。

唯一一位自己家中安裝了電熱水器的委員會成員，卻反對強制使用電力。

「我認為電力是未來的發展方向，如果條件允許，就應該使用電力，」委員會成員、班尼西亞市長楊格(Steve Young)說， 「每個人都應該過渡到電力系統，但『應該』和『必須』之間有很大的區別。」

十多年前，楊格就為自己家安裝了電熱水器和用於供暖製冷的熱泵系統。他的使用體驗非常積極，感覺電熱水器的性能與之前的燃氣熱水器幾乎沒有區別。

即便如此，他仍然擔心電熱水器的價格。楊格不喜歡政府干涉人們在家中的生活方式。

空氣品質管理局表示，在灣區推廣使用電熱水器和電暖氣爐，每年可節省約4億至8.9億元的醫療費用，並可避免多達85人過早死亡。

但這項計畫遭到了許多房主的抵制，主要原因是更換燃氣熱水器為熱泵熱水器（目前最高效的電熱水器）的成本較高。空氣品質管理局估計，更換熱水器平均會增加約3500元的費用。

空氣品質管理區涵蓋阿拉米達縣、康曲柯士達縣、馬林縣、納帕縣、舊金山縣、聖馬刁縣、聖塔克拉拉縣、蘇拉諾縣西南部和蘇諾瑪縣南部。

儘管楊格目前反對這項強制性規定，但支持董事會的最初決定。 2023年，他和其他19位同事通過了這項禁令。除一人棄權、三人缺席外，沒有反對票。

2023年投票贊成這些規定的陳秉賢（Tyrone Jue）表示，他所在的公寓大樓使用的是天然氣熱水器。 他是舊金山環境局局長，對這一過渡過程並不陌生，因為他所在的部門曾推行熱泵更換計畫。

舊金山市議員馬百樂(Bilal Mahmood)和華頌善(Shamann Walton)代表舊金山市在空氣品質委員會任職。前者在2023年投票後加入空氣品質委員會。他表示，他位於市中心的公寓直接由舊金山能源中心提供蒸汽服務。 後者當時缺席了投票，他沒有回覆置評請求。

委員會成員喬亞(John Gioia)是康曲柯士達縣議員。他在2023年投票支持強制使用燃氣熱水器。他表示，2008年他家安裝了天然氣熱水器，當時熱泵熱水器還沒有普及。他正考慮更換一台120伏特的熱泵熱水器。

塞爾(Linda Sell)是桑尼維爾市議員，自2026年初以來一直擔任空氣品質委員會成員。她說，她已經在現在的房子裡住了30多年，大約15年前更換了燃氣熱水器。

蘇拉諾縣議員布朗(Monica Browne)在2023年投票後加入空氣品質委員會，她支持自願安裝計畫。幾年前，布朗因為負擔不起安裝熱泵的費用，安裝了一台天然氣熱水器。