蘇諾瑪月亮谷葡萄酒節 赤腳踩葡萄榨汁大賽 2圖書女館員蟬聯冠軍

自上一屆的冠軍得主、兩位蘇諾瑪縣圖書管理員再次奪得小組冠軍，她們乍一看是身材輕小的女士，但仍憑藉技巧仍奪冠。（記者王子涵╱攝影）

北加 州葡萄採收季節到來，蘇諾瑪月亮谷葡萄酒 豐收節（Valley of the Moon Vintage Festival）上周末在歷史悠久的蘇諾瑪廣場開幕。最受矚目的傳統踩葡萄比賽，吸引民眾脫下鞋襪、捲起褲管，以雙腳踩碎葡萄榨取果汁，親身體驗昔日釀酒工藝，為葡萄酒鄉增添濃厚的秋收氣氛。

今年活動邁入第129屆，適逢蘇諾瑪谷葡萄酒釀造200周年，以「社區之年」（Year of Community）為主題，透過葡萄採收、傳統踩葡萄、品酒及美食活動，向當地世代相傳的農業與釀酒文化致敬。

最吸引人的是26日開始的踩葡萄比賽，參賽者以兩人為一組，一人踏入裝滿葡萄的容器，以雙腳反覆踩壓，另一人收集葡萄汁液導入到容器中。在五分鐘內榨取葡萄汁最多的為獲勝者。

現場不少從德州參賽的遊客，專程體驗北加紅酒文化。年輕的參賽者則像健身房踩單車一般踩踏葡萄，另一些人則利用大體重雙腳跳起落下。而來自上一屆的冠軍得主、兩位蘇諾瑪縣圖書管理員再次奪得小組冠軍，她們乍一看是身材輕小的女士，但仍憑藉技巧仍奪冠。主持人表示，用於釀酒的葡萄不同於市面上直接食用的葡萄，參選者需要非常努力才能榨取一些汁水。

主辦單位25日特別安排葡萄採收體驗，由Sangiacomo Family Wines帶領參加者走入葡萄園，親手體驗採摘釀酒葡萄、品嘗剛從藤蔓摘下的果實，並與當地世代經營葡萄園的家族交流，了解葡萄從採收到裝瓶的完整過程，讓民眾有機會深入認識葡萄酒產業背後的農業工作。

26日慶典有傳統葡萄祝福儀式，感謝蘇諾瑪谷肥沃土地與豐盛收成。廣場全天舉辦現場音樂演出、兒童活動、手工藝市集、美食攤位及古董車展。晚間則於歷史建築蘇諾瑪軍營（Sonoma Barracks）舉行大型品酒會，邀請超過40家當地酒莊參與。

現場不少從德州參賽的遊客，專程體驗北加紅酒文化。（記者王子涵╱攝影）

參賽者以兩人為一組，一人踏入裝滿葡萄的容器，以雙腳反覆踩壓，另一人收集葡萄汁液導入到容器中。在5分鐘內榨取葡萄汁最多的為獲勝者。（記者王子涵╱攝影）