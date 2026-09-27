舊金山一條不尋常「街道」只有20戶人家 罕見1船屋上市

舊金山米慎溪上有20棟罕見船屋。（取自房地產網站）

葛拉姆（Tyson Graham）25年前買下舊金山 一棟船屋，25年後，他覺得自己仍然是這個社區的新住民，因為這個社區的船屋只有三棟曾上市交易過，其他大部分都是代代相傳。

SFGate報導，葛拉姆表示，他於2002年以22萬5000元的價格買下位於舊金山米慎溪（Mission Creek）300 Channel Street上的第14號船屋，他認為自己是在正確的時間出現在正確的地點，幸運地買到這棟房屋。如今，他認為現在是出售這棟珍貴房產的絕佳時機，因此決定開價170萬元出售。

米慎溪長長的碼頭上停泊著20艘船屋，這條歷史悠久的水道現在僅剩從麥考維灣（McCovey Cove）到280公路下方的部分。這條水道過去從多洛雷斯教會（Mission Dolores）一直延伸出舊金山灣，但自淘金熱開始、舊金山迅速發展後，水道不斷被掩埋縮小。1959年，一個船屋社區從伊斯拉伊斯溪（Islais Creek）遷至此處。

報導指出，這個多元化社區的早期居民包括藍領工人、藝術家、工匠和漁船船主。多年來，工業廢水和污水會直接排入這條小溪，造成惡臭。時至今日，這條水道在暴雨期間仍會發生污水溢流的情況。

過去25年間，船屋周邊地區發生了翻天覆地的變化，一棟又一棟的摩天大樓、規模龐大的醫院、新建的大型體育場館不斷拔地而起，將米慎灣（Mission Bay）打造成了舊金山首屈一指的新社區。

沿著船屋碼頭漫步，人們會發現，這裡與舊金山其他任何一條「街道」都截然不同。你可以看到蝙蝠魚（bat ray）在碼頭步道下方游過、白鷺鷥在水面上低空飛行、狗狗跳入水中戲水。

葛拉姆表示，他在2003年親手翻新了他的船屋。他說，船屋的維護成本並沒有人們想像的那麼高，但也不比普通住宅少。此外，船屋也需要繳交類似一般公寓業主協會（HOA）的月費，每月約1183元，涵蓋停泊費、資本評估費和網路費，船屋屋主還要另付水電費。