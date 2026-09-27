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Portola音樂節登場 數萬樂迷湧金山碼頭區

記者李怡／舊金山報導
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今年電音節（Portola Music Festival）於26、27日在舊金山...
今年電音節（Portola Music Festival）於26、27日在舊金山Pier 80登場。（取自Portola官網）

周末的舊金山Pier 80不再只是工業碼頭，大批穿著亮眼的年輕人26日下午開始湧向東南碼頭區，一年一度的電音節（Portola Music Festival）正式登場。這場大型電子音樂節一連兩天舉行，26、27日下午1時開門、音樂持續至晚上11時，數以萬計樂迷湧入，讓平日相對安靜的碼頭區瞬間變成大型舞池。

今年是Portola舉辦第五年，表演陣容包括Robyn、Dog Blood、Swedish House Mafia、Zara Larsson、Tiësto、Four Tet、Tove Lo及Soulwax等。活動限定21歲以上民眾憑身分證件入場。

對沒有買票的舊金山居民來說，這個周末最直接的感受可能不是音樂，而是人多。

大量樂迷集中前往Pier 80，從BART車站、Muni到叫車服務，Dogpatch、Mission Bay及Bayview一帶的交通都比平常繁忙。主辦方更直接提醒「Pier 80沒有音樂節停車位」，要求參加者不要開車前往。

為疏導人潮，民眾可搭BART到24街Mission站，再轉乘免費接駁巴士前往Pier 80。接駁車從中午12時30分至晚上11時30分循環行駛。

夜晚中的Pier 80。（記者李怡/攝影）
夜晚中的Pier 80。（記者李怡/攝影）

對附近居民而言，真正的考驗可能從晚上11時才開始。數以萬計樂迷同時散場，叫車、接駁車和公共交通需求會瞬間增加。主辦方也特別提醒參加者進出會場時尊重周邊社區，盡量降低對居民的影響。

今年Portola仍主打電子及舞曲文化。其中頗受樂迷注意的Despacio音響系統擁有近5萬瓦功率，強調黑膠唱片與沉浸式舞池體驗。

從白天一路跳到深夜，Portola已逐漸成為舊金山秋季大型活動之一。只是對一般市民而言，本周末若沒有打算去聽音樂，經過Pier 80、Third Street及周邊碼頭區時，最好還是多留一些交通時間。

音樂節27日還將繼續一天，下午1時開門、晚上11時結束。

精華 FAQ

  • 活動地點是舊金山的Pier 80，也就是東南碼頭區。原本偏工業用途的碼頭，在音樂節期間被改造成大型舞池，白天到深夜都聚集大量樂迷。

  • 今年陣容包括Robyn、Dog Blood、Swedish House Mafia、Zara Larsson、Tiësto、Four Tet、Tove Lo及Soulwax等，主打電子與舞曲風格。

  • 主辦方提醒Pier 80沒有音樂節停車位，建議搭BART到24街Mission站後轉乘免費接駁車前往，接駁車從中午12時30分到晚上11時30分循環行駛。

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