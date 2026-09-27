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可邊逛邊喝 沙加緬度娛樂區倍增 全市5個增至11個

編譯組╱綜合報導
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沙加緬度市議會近日批准新增六個娛樂區，全市總數由5個增至11個，期望帶動社區經濟...
沙加緬度市議會近日批准新增六個娛樂區，全市總數由5個增至11個，期望帶動社區經濟。(取自沙加緬度市府官網)

在街頭活動買杯啤酒，不必待在酒吧或餐廳內，也能拿著酒走進指定公共空間。沙加緬度正擴大這種「邊逛邊喝」的娛樂區模式，市議會近日批准新增六個娛樂區，全市總數由5個增至11個，版圖更首度跨出中央市區，延伸至百老匯大道（Broadway）及橡樹公園（Oak Park）等商業區。

所謂「娛樂區」（Entertainment Zone），是加州法律授權地方政府畫定的特定區域。舉辦經核准的特殊活動時，區內持有合格酒牌的酒吧、餐廳、啤酒廠及葡萄酒廠，可以販售外帶酒類；民眾買酒後，也可在活動許可畫定的戶外公共區域內攜帶及飲用。

沙加緬度市府指出，新增六區包括第9街與I街、第14街與百老匯大道、第24街與百老匯大道、第24街與K街、體育館區（Arena），以及橡樹公園三角區（Oak Park Triangle）。其中兩處位於百老匯大道沿線，加上橡樹公園，顯示這項原本以市中心及中城為主的政策，正逐步向其他商業區擴張。

不過，「娛樂區」並不等於永久開放街頭飲酒。一般時間仍不能任意拿著開封酒瓶或酒杯在公共場所飲用，只有在市府核准的活動日期、時段及指定範圍內才適用。

沙加緬度市夜間經濟事務經理Tina Lee-Vogt表示，擴大娛樂區可讓更多商家參與附近活動，也讓主辦單位多一項活化公共空間的工具，藉此強化社區活動，創造居民聚會及交流的場所。

沙加緬度的娛樂區制度始於2025年6月。此前加州通過參議會第969號法案（SB 969），授權各城市及縣設立娛樂區。沙加緬度最初設置三區，同年10月再增加兩區，包括第20街與K街、Ali Youssefi廣場、會議中心、第17街與R街，以及Handle District等五個區域。此次一次新增六區後，一年多來娛樂區已擴大至11處。

市府擴張計畫的一大原因，是先前活動顯示可能帶來商機。娛樂區已在Rainbow Festival、Terra Madre Americas、NCAA女子籃球錦標賽球迷專區、Concerts in the Park啟動派對等活動中啟用。參加2025年Rainbow Festival的商家表示，營業額較前一年增加；市府首個定期啟用娛樂區的Campground活動，參與商家也稱，首個周末訪客人數較之前幾個周末增加30%。

開放飲酒也伴隨安全管制。每個娛樂區都必須制定個別管理計畫，明訂負責人、範圍及營運時間，現場須清楚標示界線，並設有年齡查驗和酒類容器規範。

精華 FAQ

  • 市議會此次批准新增6個娛樂區，包括第9街與I街、第14街與百老匯大道、第24街與百老匯大道、第24街與K街、體育館區及橡樹公園三角區，讓全市總數由5個增加到11個。

  • 在市府核准的特殊活動期間，區內合格酒牌商家可販售外帶酒類，民眾買酒後也能在活動許可劃定的戶外公共區域內攜帶與飲用，但並非平時都能任意街頭飲酒。

  • 市府認為娛樂區可讓更多商家參與活動、活化公共空間並促進社區交流；先前活動如Rainbow Festival與Campground也顯示可帶動商機，部分商家業績與訪客人數都有增加。

百老匯 加州

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