沙加緬度打擊大麻 州府補助600萬

沙加緬度市獲加州政府補助600萬元，將擴大非法大麻查緝行動。(取自沙加緬度市府官網)

沙加緬度市獲加州 政府600萬元補助，將大幅擴充非法大麻 查緝行動，並投入公共衛生教育及青少年毒品防治。市府近年查緝非法大麻已開出超過1.05億元行政罰款，這筆新經費將增加警方及法規執法人力，並把部分資源投入12至19歲青少年計畫。

沙加緬度市議會近日批准接受加州州及社區矯正委員會（California Board of State and Community Corrections）提供的「64號提案公共衛生與安全補助」，600萬元也是最新一輪計畫所能獲得的最高補助金額。

依規定，至少70%的補助須用於公共安全與執法，亦即約420萬元將投入查緝非法大麻，其餘180萬元用於公共衛生、教育及青少年發展。

執法部分，將增加警察及法規執法人力，調查非法大麻種植、製造與銷售，並鎖定無照大麻「快閃」活動及利用社群媒體進行的非法交易，住宅區及戶外非法種植也列為查緝重點。

市府資料顯示，2018年至2025年間，大麻法規執法小組已開出超過1.05億元行政罰款，處理超過20萬株大麻，逮捕445人，查扣逾10.2萬磅大麻及219支槍械，反映非法大麻市場仍涉及相當規模的地下經濟及治安問題。

除了加強取締，市府也希望從需求端著手。大麻管理辦公室將透過社群媒體、社區宣導及多語言資料，教育民眾認識非法大麻產品及向無照業者購買的潛在風險。

這項經費的一部分將延續並擴大「SacYouthWorks: Futures」計畫，服務12至19歲、面臨制度性及結構性障礙的青少年。這項計畫結合職場學習、青少年發展，以及大麻與其他物質使用預防教育。先前試辦計畫可容納100人，其中99人完成課程。

市府大麻事務經理Al Romero-Gibu表示，新補助讓市府不再只靠執法處理非法大麻問題，而能結合公共安全、監管、教育及青少年服務，提供居民更多資訊與資源。

沙加緬度先前已從兩輪64號提案相關補助取得近400萬元，此次再獲600萬元，且不需市府提供配套資金。相關執法、公衛及青少年計畫將持續至2031年6月，市府並將追蹤評估各項措施成效。