為中秋團圓飯加菜 舊金山燒臘店大排長龍

舊金山燒臘店中秋節當天迎來眾多顧客，排隊人龍從店內櫃台一路排到店外。（記者李怡／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中秋節當天舊金山明記燒臘茶餐廳湧現大量買燒味人潮。

中秋節當天舊金山明記燒臘茶餐廳湧現大量買燒味人潮。 重點二： 顧客多為家庭團圓飯加菜，常一次購買半隻或整隻燒味。

顧客多為家庭團圓飯加菜，常一次購買半隻或整隻燒味。 重點三：港式燒臘成為華人家庭節日最省事、最熟悉的硬菜選擇。

中秋 節吃的不只有月餅。25日正值中秋節，舊金山 不少華人家庭忙著準備晚上的團圓飯。位於海洋街（Ocean Avenue）的明記燒臘茶餐廳，當天下午迎來大批買燒味的顧客。店內從櫃台一路排到門口，店外也有人排隊等候。燒鴨、叉燒、燒肉和雞，成為不少家庭今晚餐桌上最方便、也最熟悉的一道「加菜」。

中秋節當天在明記燒臘茶餐廳看到，店內空間不大，等候取餐的顧客幾乎站滿前台。一批客人拿著燒味離開，門外很快又有人補上，隊伍一度延伸至店外人行道。

與平日買一份燒味飯不同，中秋節不少客人都是為全家晚餐而來，一買就是半隻、整隻，甚至同時購買幾種燒味。店員忙著斬雞、切燒肉、打包，櫃台前幾乎沒有停下來的時間。

明記位於1548 Ocean Avenue，是一家以港式、粵式燒臘為主的餐館，燒鴨、叉燒和雞都是常見品項。公開資料顯示，店家平日就經常出現排隊情況，熱門燒味有時在下午便會售罄。中秋正日碰上家庭聚餐需求，店內顯得更加忙碌。

「今天肯定要加菜啊，中秋節一家人吃頓飯。」一名在門外排隊的華裔 居民說，自己特意過來買燒鴨和叉燒，晚上帶回家與家人一起吃。她笑說，現在自己做一桌菜太花時間，「買幾樣燒味，再炒兩個青菜、煮個湯，其實一頓團圓飯就有了。」

另一名排隊的居民則說，原本以為下午避開午餐時間，人應該會少一點，沒想到來到店門口還是要排隊。「看到這麼多人，就知道大家想法都差不多。」他說，家裡晚上會有幾名親友一起吃飯，因此準備買一隻雞和燒肉，「月餅是飯後吃的，晚飯還是要有幾個像樣的菜。」

對不少在美國生活多年的華人家庭來說，中秋節的過法也在慢慢改變。未必每家人都有時間從早到晚準備傳統家宴，但「一家人坐下來吃頓飯」仍然是許多人保留下來的儀式感。燒味不需要回家重新烹調，切好便能上桌，也因此成了節日期間最省事的「硬菜」。

舊金山燒臘店中秋節當天排起長龍。（記者李怡／攝影）

舊金山燒臘店中秋節當天迎來眾多顧客，排隊人龍從店內櫃台一路排到店外。（記者李怡／攝影）