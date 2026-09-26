華埠過中秋佳節 孩子提燈籠傳承習俗

中秋燈籠照亮華埠，孩子放學人手一盞過佳節。（記者李怡／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山華埠中秋節當天，孩子們提著彩色燈籠走街頭。

舊金山華埠中秋節當天，孩子們提著彩色燈籠走街頭。 重點二： 傳統提燈籠習俗在華裔家庭中，持續成為認識文化方式。

傳統提燈籠習俗在華裔家庭中，持續成為認識文化方式。 重點三：華埠節慶氣氛從大型街會轉入日常生活，仍充滿年味。

紅的、綠的、藍的、金色的中秋 燈籠，在舊金山華埠 街頭一盞盞出現。25日適逢中秋節，在華埠看到，小朋友們背著書包，在老師帶領下走過街頭。特別的是，孩子們手上幾乎人手一盞彩色紙燈籠，一邊走、一邊提著燈籠，濃濃的中秋味也跟著走進華埠日常。

當天中午，有的孩子提著紅色燈籠，有人拿著綠色、藍色及金黃色燈籠。孩子身後是熟悉的華埠街景，身旁則是正在行駛的公車。傳統節日與舊金山城市生活，就在這一刻交織在一起。

對不少華人而言，中秋節的記憶除了月餅和團圓飯，提燈籠也是童年不可缺少的一部分。尤其在廣東、香港等地，中秋夜賞月、吃月餅、玩燈籠，是不少家庭代代相傳的習俗。

如今在舊金山長大的華裔孩子，生活環境和父母、祖父母的童年已經完全不同，但一盞小小的中秋燈籠，仍然成為孩子認識傳統文化最直觀的方式。

現場有的孩子把燈籠提在手中，有的隨著走路的步伐輕輕晃動。孩子們身上背著水壺和書包，手上卻拿著充滿傳統節慶色彩的燈籠。這種新舊交錯的畫面，也成為中秋節當天華埠街頭一道特別的風景。

今年中秋節落在9月25日。此前，舊金山華埠已於19日至20日舉行秋月節街會，提前為中秋節暖身。到了25日正日，華埠少了大型街會的人潮，節日氣氛卻沒有消失，而是回到居民更日常的生活裡。

中秋節當天華埠餐館、糕餅店和市場仍有不少民眾進出。有人買月餅，有人為晚上的家庭聚餐準備食材。孩子們手上的一盞盞燈籠，則讓中秋節多了一份屬於下一代的色彩。

對在美國出生和成長的華裔兒童而言，傳統節日也不只是課本裡的「文化介紹」。親手拿一盞燈籠、吃一塊月餅，甚至只是跟同學一起走過華埠，都可能成為他們理解中秋節的一部分。

一盞燈籠很小，但當一群孩子人手一盞走過華埠，中秋節也就有了屬於下一代的模樣。

中秋燈籠照亮華埠，孩子放學人手一盞過佳節。（記者李怡／攝影）

中秋燈籠照亮華埠，孩子放學人手一盞過佳節。（記者李怡／攝影）