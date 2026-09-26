超12%學齡童自認亞裔和白人 舊金山成「白亞混血」代表城

舊金山有近4%的人口自認是亞裔也是白人，比率為美國本土各縣中最高。左圖左起為擁有混血血統的運動員劉美賢及谷愛凌。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山學齡童自認亞裔且白人的比例，20年來已從3%升至12%以上。

舊金山學齡童自認亞裔且白人的比例，20年來已從3%升至12%以上。 重點二： 全市逾3萬居民自認亞裔和白人，占4%，在美國本土各縣中最高。

全市逾3萬居民自認亞裔和白人，占4%，在美國本土各縣中最高。 重點三：混血亞裔在舊金山愈來愈常見，年輕世代也更能接受多重文化認同。

每逢周一，舊金山 洛威爾高中（Lowell High School）一個學生社團都會舉辦活動，有時一起喝抹茶、吃小吃，有時會慶祝亞洲節慶。

在今年冬季奧運會舉辦期間，這個名為Hapa Club（Hapa是夏威夷 用語，意為half或part）的學生社團舉辦了一場關於花式滑冰運動員劉美賢（Alysa Liu）的講座。劉美賢是華裔與白人混血，也是近年來備受關注的「白亞混血」（Wasian）群體中的代表性人物之一。

Hapa Club的規模或許不大，但其成員屬於社會上一個更大、成長快速的群體：既認同自己是亞裔 ，也認同自己是白人的世代。

舊金山紀事報報導，根據人口普查局的美國社區調查（American Community Survey），2000年到2004年，舊金山學齡兒童中只有3%的人自認是亞裔也是白人。20年後的今天，這一比率超過12%。

數據顯示，從2020年到2024年，超過3萬名舊金山居民（約占全市人口4%）自認是亞裔和白人，這一比率是美國本土各縣中最高，更是全國整體比例的三倍。目前，有高達16%的10歲以下居民自認是亞裔和白人。

紀事報表示，舊金山龐大的亞裔人口（約占全市人口四成）長期以來塑造了這座城市的文化生活，也使這座城市成為日益壯大的混血認同中心。儘管許多矛盾和異樣眼光依然存在，但混血亞裔的身影在舊金山已愈來愈常見。

隨著美國多族裔人口的成長，人們對混血名人的興趣也日益濃厚。現今的青少年表示，在新文化中，與眾不同是正常的，甚至被認為是很酷的。加上劉美賢憑藉其樂觀態度、獨特髮型，以及在奧運會上奪冠，贏得了全國喜愛之後，「白亞混血」群體在社會中感受到的被排斥感已有所減輕。

在馬連縣長大的白日混血鮑瑞斯（Yoshio Boris）表示，他從小就接觸日本文化，直到參加「白亞混血」聚會後才赫然發現，在他的成長過程中，身邊幾乎沒有和他長相類似的人。

鮑瑞斯說：「聽到別人也有類似的經歷，感覺很安慰。比方說，當我提到帶飯糰上學，他們會心有戚戚焉地問我：『是不是有被嘲笑？』」

相反地，17歲的洛威爾高中學生勞塞爾（Nelly Rauseo）表示，她從小就生活在亞裔混血兒的圈子裡，從她就讀的中文沉浸式學校，到她家附近的街坊鄰居，到處都有混血兒，這種歸屬感是大部分混血兒在舊金山以外地區感受不到的。

不過，勞塞爾表示，當她用中文在中餐館點餐時，還是會感到有些格格不入。雖然身為混血兒意味著可以體驗兩種不同文化，但有時也會覺得自己不屬於任何一種文化。