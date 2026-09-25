AI時代難穩拿高薪？史丹福電腦科學學士 畢業人數降

史丹福電腦本科學士學位畢業數量下降。（記者龔玥╱攝影）

人工智慧 快速發展之際，史丹福大學 2026年頒發的電腦科學本科學士學位數量較前一年減少70人，降幅接近14%。校方表示，單一年份的變化不足以代表長期趨勢，但隨著科技業招聘放緩、裁員 增加，以及人工智慧逐漸被用於程式開發，電腦科學畢業生近年的就業環境確實正在發生變化。

根據巴洛阿圖在線(Palo Alto Online)的報導，史丹福大學電腦系主任沙米（Mehran Sahami）表示，該系每年畢業生人數本來就會出現「自然變化」，過去也曾出現類似的周期性波動。他認為，長期而言，具備電腦及計算機相關技能的人才仍會有很高需求。不過，全美大學電腦科學專業的招生近年也有所下降。

沙米指出，近期科技業大規模裁員是影響電腦科學專業吸引力的原因之一。Meta、亞馬遜及甲骨文等大型科技公司近年持續裁員或放慢招聘，使剛畢業的電腦科學學生需要與具有多年工作經驗的中年資深科技從業員競爭職位。同時，企業開始更多使用人工智慧工具協助撰寫程式，也讓部分傳統軟體開發工作的需求受到影響。

美國人口普查局（Census Bureau）研究人員近期一項研究也發現，ChatGPT推出後，電腦科學等「高度暴露於AI」領域的大學畢業生，就業市場表現出現較明顯變化。研究指出，ChatGPT問世後進入職場的AI高暴露專業畢業生，找到工作的機率下降，初入職場時從事較低薪工作的機率則增加。研究共同作者、人口普查局經濟學家塔克（Lee Tucker）表示，這些變化幅度相當大，程度接近過去研究對大型經濟衰退可能造成影響的估計。

不過，史丹福電腦系認為，科技業的就業市場本身具有明顯的景氣循環。沙米指出，2000年代初網路泡沫破裂後，電腦專業招生同樣曾明顯下降，部分原因是學生對該領域未來收入及就業前景的看法轉弱。當時企業也開始將部分工作外包至海外。相較之下，招生下降的時期也可能為下一輪科技業成長培養人才。

目前電腦及其他STEM專業仍屬大學畢業後收入較高的領域之一。不過，人口普查局研究人員也表示，AI對就業市場的長期影響仍難以判斷。沙米則認為，企業仍需要熟悉軟體工程、同時懂得運用AI工具提高工作效率的人才。隨著企業逐步吸收AI帶來的生產力提升，相關技術可能成為軟體工程工作的日常工具，而非完全取代電腦科學人才。