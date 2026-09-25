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危險無人機？可人臉辨識→跟蹤→剿滅 金山新創這麼說…

編譯林思牧／綜合報導
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Andon Labs 網站上展示的跟蹤無人機。(andonlabs.com)
Andon Labs 網站上展示的跟蹤無人機。(andonlabs.com)

舊金山一家新創公司開發出一種會跟蹤人的恐怖無人機，創辦人卻稱是為了安全，該相信廠商的話嗎？

SFGATE報導，那篇帖子開頭是一段文字，顯示給人工智慧聊天機器人的提示：「 ChatGPT，找到這個人並跟蹤他。」隨後視頻展示了一架盤旋的無人機的視角，它識別出目標人物，鎖定目標，並在房間之間嗡嗡盤旋，跟蹤他的行蹤。最後，無人機向目標發射了一枚小型模擬彈藥。

但該計畫的目的並非開發並向警方出售監控技術，或向五角大廈出售自動化武器。這家成立三年的新創公司表示，他們的目標截然不同：透過展示程式設計經驗有限的人在接觸人工智慧模型後能夠取得的成就，來喚起人們對「人工智慧安全」必要性的關注。這聽起來像是一個崇高的目標，但一些批評人士質疑該公司的目標是否真的如此高尚，認為這反而是一種誤導性的轉移視線之舉。

Andon Labs聯合創始人彼得森（Lukas Petersson）強調，他的公司並非從事自主無人機武器的製造，也未與美國國防部簽訂任何合約。「我們是一家人工智慧安全公司，致力於向公眾普及人工智慧的現有能力，以便公眾和政策制定者在討論人工智慧的應用領域時能夠做出明智的決定。我們專注於人工智慧的危險應用，透過測試來檢驗人工智慧在那些顯而易見的有害領域中的表現。」

除了無人機項目，Andon Labs 還擁有一家由人工智慧營運的咖啡館、一個人工智慧廣播電台和一家人工智慧營運的商店，但這些商店目前都處於虧損狀態。彼得森認為，所有這些都屬於人工智慧安全範疇，旨在向人們普及當前人工智慧的功能。

在影片中展示的名為「無人機測試台」（Drone-Bench）的實驗中，彼得森和他的同事們為一架低成本的現成四旋翼無人機配備了人臉辨識系統。然後，他們嘗試用人類編寫的程式碼和大型語言模型產生的程式碼來運行它。

彼得森的團隊在辦公室裡測試了這架由人工智慧驅動的無人機，他們先向無人機提供了辦公室的視頻，然後通過五個步驟評估了它的性能。首先，人工智慧代理商建立了辦公室地圖，然後需要在地圖上定位自己並導航。

接下來，它的任務是識別特定人員並追蹤他們。團隊根據人工智慧完成這些任務的準確率進行評分。與先前的人工智慧模型不同，OpenAI的GPT-6 Astra和Anthropic的Fable 5.1的得分都超過了 90%，幾乎與人類編寫的程式碼一樣出色。

精華 FAQ

  • 它展示一架配備人臉辨識的低成本四旋翼無人機，能先辨識目標、鎖定並在室內跟蹤行動，最後還會發射模擬彈藥，呈現接近武器化的自動追蹤流程。

  • 公司表示，這是要讓程式能力有限的人看到接觸AI模型後能做到什麼，藉此提醒公眾與政策制定者注意AI的危險應用，而不是販售監控技術或武器。

  • 在辦公室環境的五步驟評估裡，OpenAI的GPT-6 Astra與Anthropic的Fable 5.1都拿到超過90%的分數，幾乎與人類編寫程式碼的版本一樣出色，顯示能力已相當成熟。

無人機 舊金山 五角大廈

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