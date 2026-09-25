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Tubi串流平台「出奇招」大受歡迎 超越HBO和Apple TV

編譯組／綜合報導
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曾經無人看好，舊金山串流平台「Tubi」受歡迎程度已超過HBO和 Apple T...
曾經無人看好，舊金山串流平台「Tubi」受歡迎程度已超過HBO和 Apple TV。Tubi曾於2017年在紐約時代廣場刊登大幅廣告。(取自Tubi臉書)

當Tubi的首任執行長馬蘇迪(Farhad Massoudi)2014年決定進入串流媒體大戰時，他的勝算渺茫並且缺乏資金。馬蘇迪表示，當時沒人願意授權內容給Tubi串流平台，因為經費匱乏。但是，雖然曾經無人看好，這家舊金山串流平台目前受歡迎程度，已超過HBO和Apple TV。

「舊金山標準」報導，馬蘇迪利用一切能以便宜價格取得的資源，建構Tubi的內容庫：包括B級片: (B-movies)、低劣的恐怖片，以及那些在製片廠檔案庫裡蒙上灰塵、早已停播的電視節目。 他說，這些影片中，沒有重量級影片，也沒有知名演員。

儘管如此，觀眾還是收看Tubi平台播放影片。作為一項免費且由廣告支援的串流服務，Tubi吸引那些想要省錢、放棄傳統有線電視的用戶。但觀眾也真心喜愛其獨特的節目內容，促使公司進一步深入經營好萊塢不在乎的內容領域。正是這項策略，讓曾經被視為次要選擇的串流影片服務，躍升成為線上電視領域的一股主要力量。

如今，Tubi擁有超過1億1000萬個每月活躍用戶，年收入超過10億美元。根據尼爾森媒體研究(Nielsen Media Research)數據，今年7月份，Tubi占據美國電視總收視份額的2%，其受歡迎程度超過HBO Max與Apple TV。

時至今日，Tubi的內容庫確實包含一些大型影片與廣受好評的佳作，例如「美國小說」(American Fiction)、「勇敢者遊戲：決戰叢林」(Jumanji: Welcome to the Jungle)、「超級壞」(Superbad)，以及「我們這一天」(This Is Us)、「鑽石單身女郎」(The Bachelorette)與「My Little Pony」等熱門電視節目。

但同時也保留大量的B級片、低劣的恐怖片和其他各類奇特內容。 Tubi擁有超過37萬5000部電影和電視劇集，是業界內容庫最龐大的串流平台之一。相比之下，根據串流數據聚合平台「JustWatch」數據，Netflix在美國的內容庫僅有8000部作品。

2023年接替馬蘇迪出任Tubi執行長的蘇德(Anjali Sud)表示，起初低價收購影片，只是出於無奈，如今，卻已成為祕密武器。

公司很快可能會變得更強大。 Tubi的母公司福斯(Fox)目前正在收購串流媒體設備及智慧電視製造商 Roku。一旦收購完成，Tubi可能會在超過1億塊螢幕上，獲得黃金時段的放映機會。

精華 FAQ

  • 因為當時幾乎沒人願意授權內容給它，Tubi只好以便宜價格蒐集B級片、恐怖片與老電視節目，先建立內容庫再逐步擴大規模。

  • Tubi提供免費且由廣告支援的服務，符合想省錢又想取代有線電視的用戶需求，同時內容庫獨特多元，讓觀眾願意長期停留。

  • Tubi已擁有超過1億1,000萬月活躍用戶，年收入逾10億美元，且內容庫超過375,000部；若Fox收購Roku完成，還可能登上超過1億塊螢幕。

好萊塢 舊金山 HBO

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