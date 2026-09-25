北加夫婦遭熊攻擊身受重傷 愛犬護主亡

北加州夫婦自家門外遭黑熊襲擊重傷，愛犬為保護他們犧牲。示意圖。（取自Pexels）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，19日凌晨北加州 一對夫婦在曲尼特縣（Trinity County）鄉間自家門外遭遇熊襲，受重傷，而他們那隻試圖介入的法國鬥牛犬（French bulldog）不幸身亡。

據他們的朋友格雷厄姆（Marika Judi Graham）稱，傑夫和馬洛里·威爾遜（Jeff and Mallory Wilson）於周六凌晨4時左右遭到襲擊。傑夫被卡西（Cassie）的吠叫聲吵醒後放它出去，而當他再次出門想讓卡西進屋時，一隻黑熊猛撲過來，將他撞到房子的側壁上，導致兩根肋骨骨折。

黑熊繼續對傑夫進行撕咬和抓撓，隨後，卡西沖向了黑熊。格雷厄姆描述稱，馬洛里被傑夫和卡西的尖叫聲驚醒後沖了出去，她發現那頭黑熊正用嘴叼著卡西，而傑夫則倒在地上，身受重傷且血流不止。

據描述，馬洛里抓起一件露台家具擊打黑熊，試圖解救愛犬。黑熊隨後襲擊了馬洛里，將其撞倒並揪住她的後腦勺，隨後逃離現場。

據這對夫婦的另一位老朋友莫斯康（Rachel Moscon）在GoFundMe上發起的募捐活動顯示，兩人受傷情況包括肋骨骨折、咬傷和抓傷、撕裂傷以及頸部損傷。傑夫需要縫13針，而瑪洛里接受了縫合治療，CT掃描顯示其頸部有損傷。

急救人員將傑夫送往醫院，而瑪洛里則留在現場疏散房客並尋找卡西。這隻狗後來在花園裡被找到，並被送往約一小時車程外的一家獸醫急診醫院。籌款頁面稱，卡西因傷勢過重死亡。

據籌款頁面稱，這對夫婦還需接受持續的醫療護理，包括狂犬病疫苗接種和後續複診。

格雷厄姆表示，此次襲擊還造成了嚴重的財產損失。在康復期間，這對夫婦已取消了位於曲尼特河（Trinity River）附近森林中、他們那處離網豪華露營度假地「Radio Ranch」的所有客房預訂。他們計畫保持關閉狀態，直到那隻黑熊被找到並實施安樂死，且他們身體狀況允許安全恢復營業為止。

截至周四上午，該籌款活動已籌集約3200美元，目標金額為1萬6000美元。

「卡西是他們全家深愛的一員，在傑夫最需要她的那一刻，這隻小狗勇敢地擋在了他和黑熊之間，」籌款頁面寫道。

加州漁獵廳表示，加州因黑熊襲擊導致人員受傷的情況極為罕見，建議民眾確保寵物安全，夜間將它們帶入室內，並避免因食物和垃圾易被獲取而吸引黑熊。若遭遇黑熊襲擊，應予以反擊。

一名發言人周四（24日）表示，他們正在調查這起襲擊事件的詳細情況。