全新中文沉浸式學校落腳Noe Valley 最多可容納600名學生

圖為米慎教育中心。（谷歌街景）

舊金山 國語沉浸教育長期供不應求，去年有超過400個家庭申請約65個公校 幼兒園國語沉浸學位。舊金山聯合校區（SFUSD）24日宣布，備受華人家庭關注的全新國語沉浸學校終於確定校址，將於2027至2028學年開學，初期暫設於Noe Valley的Noe街1670號，與米慎教育中心共用校舍。

新校將從一個過渡幼兒園（TK）班及三個幼兒園（Kindergarten）班起步，此後每年增加一個年級，最終發展成TK至八年級（TK-8）的完整國語雙語沉浸學校。按照目前規畫，學校成熟後將有約24個班級，最多可容納600名學生，首屆學生預計2035年升至八年級。

校區預計2027年1月確定永久校址，完成必要工程後，2028年秋季搬離Noe Valley臨時校舍。新校在一年級以前不要求學生事先具備國語能力，符合資格的學生均可申請；部分學位則會保留給已具有相應國語能力的學生。SFUSD的雙語沉浸模式通常在低年級以目標語言為主要教學語言，隨年級增加逐步調整，到五年級時達到目標語言與英語各約一半。

SFUSD學監史瑞慶（Maria Su）表示，許多舊金山家庭多年來持續要求增加TK-8國語沉浸教育機會，新校址確定是朝2027年正式開學邁出的重要一步。教育委員會主席Phil Kim表示，提供符合舊金山家庭多元背景和興趣的教育項目，可以增加家庭選擇公立學校的理由。

備受華人家庭關注的全新國語沉浸學校終於確定校址，將於2027至2028學年開學，初期暫設於Noe Valley的Noe街1670號。（取自市長羅偉Youtube）

數據顯示，目前SFUSD僅有兩所小學提供國語沉浸項目，其中Potrero Hill的Starr King每個年級約有44個學位，Ingleside的Jose Ortega則有22個，合計僅66個。約六成學位保留給已經會說國語的學生，兩校學生升入中學後，可在Aptos Middle School繼續國語沉浸課程。

66個學位與實際需求存在明顯落差。上一個招生周期有超過400個家庭申請兩所學校約65個幼兒園國語沉浸學位，意味申請家庭數量達到學位數的六倍以上。

家長組織Friends of the SF Mandarin School共同創辦人Abby表示，該組織的非正式調查更顯示，約有1000個本地家庭對全新的國語沉浸學校感興趣，其中也包括希望讓年齡較大的孩子加入項目的家庭。

需求背後也與舊金山的人口結構有關。舊金山約22%居民為華人，中文也是全市除英語之外使用最廣泛的語言之一。不過，SFUSD華語教育歷史上主要以粵語為主。校區資料顯示，目前SFUSD華語家庭學生中超過75%在家使用粵語。

曾於1995年創辦舊金山首個中文沉浸學校項目的林志儀（Liana Szeto），目前擔任新校顧問，但不會出任創校校長。