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舊金山遊民帳篷變少了 問題從安置轉向預防

記者李怡／舊金山報導
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曾經遊民駐紮的田德隆社區街道，現已乾淨整潔，舊金山市區也鮮少再看到遊民帳篷。（記...
曾經遊民駐紮的田德隆社區街道，現已乾淨整潔，舊金山市區也鮮少再看到遊民帳篷。（記者李怡／攝影）

不少居民發現近來舊金山街頭的遊民帳篷少了，但實際上遊民問題遠沒完全改善，最新統計顯示，目前全市仍有約8000人無家可歸，且進入遊民系統的人數多於脫離遊民狀態的人數。舊金山一邊努力把遊民從街頭安置進過渡性住房，另一邊有人不斷失去住所。如何阻止更多人陷入遊民困境，已成為舊金山下一階段治理遊民問題的關鍵。

「舊金山標準」24日報導，今年6月上任的舊金山遊民及支援性住房局局長萊文（Mike Levine）表示，目前這種「進得多、出得少」的局面令人不安。過去幾年，舊金山把大量資源投入收容所、永久支持性住房及街頭外展，希望把已經露宿街頭的人安置起來。但如果每安置一批人，又有更多居民因付不起房租、失業或家庭危機失去住所，遊民總數就很難真正下降。

從街面上看，舊金山的治理已經出現明顯變化。今年最新遊民統計顯示，露宿街頭或車內的人數比2024年下降22%，帳篷及臨時蓬戶的人數更大幅減少。對每天經過市中心、田德隆區或市場街的居民而言，最直觀的感受是街區帳篷少了、街面也比過去整潔。

街上看不見並不代表問題消失。部分遊民進入收容所或臨時住房，還有一些家庭處於住房危機邊緣。萊文指出，目前市府在「預防成為遊民」方面投入的資源仍然不足。與其等一個家庭被房東趕走、進入收容系統後再投入大量資金，不如在他們剛出現欠租、失業等危機時介入，幫助其保住原有住所。

這也是舊金山接下來準備調整的方向。萊文希望把更多遊民服務經費轉向預防，同時重新檢視市府每年投入非營利機構的大量合約。未來衡量服務成效，不能只看一個機構服務了多少人、花掉多少預算，而要追蹤接受援助的人三個月、半年甚至一年後是否仍有穩定住所。

這項轉變也點出了舊金山遊民治理多年來的一個難題。把一頂帳篷移走相對容易，但要讓一個人真正離開遊民系統，往往牽涉住房、收入、成癮、心理健康及醫療等多重問題。只處理街頭看得見的部分，並不足以挽救即將失去住所的居民。

舊金山遊民問題接下來的成敗，可能不再只是看街頭還剩多少帳篷，而要看能否真正扭轉「走的少、來的多」。如果無法在居民失去住所之前守住第一道防線，即使街面一時改善，遊民問題仍可能不斷循環。

精華 FAQ

  • 不代表。雖然露宿街頭與帳篷數量下降，但全市仍有約8000人無家可歸，且仍不斷有人因付不起房租、失業或家庭危機而進入遊民系統。

  • 最棘手的是「進得多、出得少」：市府雖投入收容所與過渡性住房安置街頭遊民，但新的住房危機持續發生，導致整體遊民人數難以下降。

  • 市府打算把更多經費從安置後端轉向前端預防，並重新檢視對非營利機構的合約，改以追蹤受助者3個月、半年到1年後是否仍穩定居住來評估成效。

遊民 舊金山

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